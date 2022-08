Koliko često zapravo treba prati kosu? Evo što kaže stručnjakinja

Zdrava kosa zahtijeva puno održavanja i njege, no znate li koliko biste ju zapravo često trebali prati? Naravno, ovisi o tome kakvu netko ima kosu te koliko se brzo ona masti, ali jedno je ipak sigurno - nije dobro prati prečesto jer se na taj način uklanja prirodno ulje, piše Express. Otkrivanje onoga što najbolje funkcionira za vašu kosu zahtijeva puno vremena i strpljenja, a ako ne znate odakle početi, možda ćete steći naviku svakodnevnog pranja kose, no to nije najbolja opcija.

Ove namirnice pospješuju rast kose. Uvrstite ih u svoj jelovnik!

- Vaša kosa je povezana s vašim tjemenom pomoću folikula, a ovaj je folikul povezan sa žlijezdama koje proizvode vitamine i vlagu, koji se prenose u kosu. Ako prečesto perete kosu, iz kose ćete isprati sva prirodna ulja koja proizvode žlijezde, što znači da više neće prenositi ništa dobro na vašu kosu, ostavljajući je beživotnom i suhom - objasnila je stručnjakinja za njegu kose Saul Meskin.

Osim toga, uklanjanje prirodnih ulja s kose može dovesti do prhuti i suhog vlasišta koje svrbi, a kosu može učiniti lomljivijom.

- Kosu biste trebali prati samo kada je to apsolutno neophodno. Moći ćete prepoznati treba li vašoj kosi pranje ili ne kada prođete rukama kroz nju. Ako je i dalje mekana i elastična, vjerojatno ju nećete još trebati prati - objasnila je stručnjakinja.

Iako je opća preporuka pranje jednom do dvaput tjedno, stručnjakinja ističe da ju treba oprati samo kada je vidljivo masna. Također, vrijeme za pranje kose je ako postoje znakovi ljuštenja zbog prljavštine.

Ako ste "upali" u rutinu svakodnevnog pranja kose, stručnjakinja kaže kako će biti potrebno neko vrijeme da se prilagodite dužim razmacima između dva pranja, jer su uljne žlijezde dugo vremena bile prekomjerno stimulirane pa će nastaviti proizvoditi sebum. Savjetuje da za početak pokušate prati kosu svaki drugi dan, a onda da postupno prelazite na pranje kose dva do tri puta tjedno. Između pranja možete koristiti šampone za suho pranje koji će upiti višak masnoće s vlasišta, a možete razmisliti i o tome da promijenite proizvode za kosu koje sada koristite, kako biste usporili proces zamašćivanja.

Znate li što trebate napraviti ako vas ubode osa? Nekoliko stvari nikako ne biste smjeli!