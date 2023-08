Imala je skoro 380 kg: ‘Nisam mogla stati ni u automobil, a koža mi je visjela ispod koljena!’

Kadaje njezina težina skočila na gotovo 380 kilograma, Amanda Register je znala da se nešto mora promijeniti. Sada je izgubila 222 kilograma i izgleda potpuno neprepoznatljivo, a želi i pomoći drugima da učine isto, piše The Sun.

Amanda je glumila u američkoj reality seriji My 3000lb Family, a tada je nosila odjeću veličine 8XL. Čvrsto je odlučila smršavjeti jer je tako mogla otići na operaciju koja joj je spasila život zbog raka endometrija, s kojim se borila u vrijeme emisije.

"Da bih imala operaciju uklanjanja raka, trebali su me okrenuti na operacijskom stolu, pa kad bi to učinili, sva bi moja težina u biti zdrobila moje organe i prestala bih disati dok me to ne bi ubilo", Amanda je objasnila u emisiji. Nakon što se pridržavala stroge dijete i režima vježbanja, Amanda je imala barijatrijsku operaciju nakon koje je uslijedio još jedan zahvat kako bi se riješila viška kože.

Otkako je izgubila kilograme, Amanda dijeli svoje putovanje na društvenim mrežama u želji da inspirira druge. U jednom je isječku podigla svoje stare 8XL traperice pored svojih novih, srednje veličine. "Ova je poruka zapravo za ljude koji se osjećaju preopterećeni količinom težine koju moraju izgubiti. Zato dijelim svoju priču o gubitku kilograma. Moje nove traperice stanu u jednu od nogavica starih traperica, tako da vam to može dati sliku o tome koliko sam kilograma uspjela izgubiti", rekla je.

U drugom viralnom isječku, Amanda je podijelila neke svoje fotografije u svom najtežem izdanju, nakon čega su uslijedile neke novije fotografije. "Ti si moj heroj, takva inspiracija", komentirala je jedna osoba. Drugi se složio: "Nevjerojatno je da uopće ne izgledate kao ista osoba, prekrasno je koliko ste daleko stigli." "Sav vaš naporan rad se isplatio, bravo za vas", napisala je treća osoba. Amanda je čak nedavno otrčala svojih prvih 5 kilometara i poručila svojim pratiteljima na Instagramu da se "nastave truditi za sebe".

