Barberić i Josipović slasticama poboljšali subotnju kupovinu

Tradicionalan subotnji šoping danas su posjetitelji Super Konzuma u Radničkoj upotpunili isprobavanjem delicija koje su im na Gooštiranju pripremili koreograf Igor Barberić i food bloger Marko Josipović. Na radionici su njih dvojica pokazivali znatiželjnim kupcima kako spremiti slastice koje su obje bile od limuna.

- Valjda je to zato jer to voće simbolizira proljeće koje nam je došlo – smije se Barberić, inače bivši sudionik Celebrity Masterchefa. Tako je on spravljao cupcakeove od limuna punjene borovnicama, dok je mladi bloger Marko Josipović radio proljetni tart s limunom. Gooštiranje je moderirala Tajana Gašparić koja im je tijekom pripreme deserata postavila bezbroj pitanja o onome što bi moglo zanimati posjetitelje o konkretnim tajnama pripreme.

Obje su slastice čim su završene brzo i razgrabljene, a jednako su ih isprobavali i stariji i mladi. Posebno su djeca bila oduševljena iznenađujućim desertom u subotnje prijepodne pa njihovim roditeljima nije bio problem pričekati koju minutu da se ispeće nova tura.

Gooštiranje se nastavlja sutra kada će Tim Arepa Hrvatska na isto mjesto u 10 sati donijeti dašak Latinske Amerike direktno iz Venecuele. Tim Arepa čine Jorge i Ricardo Luque, a ovoga puta na repertoaru neće biti deserti, već gulaš od tune, palenta i salata na venecuelanski način koji će ponovno razveseliti i iznenaditi kupce u Super Konzumu u Radničkoj. Igor Barberić također je pozvao sve da i sutra navrate jer, kako je rekao, bio je u Masterchefu s Ricardom i on stvarno, stvarno dobro kuha.