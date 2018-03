Ovaj vikend uživajte u slasticama i venezuelanskoj kuhinji!

Ušli smo u proljeće, a dolaskom ljepših dana tražimo i nove zanimacije. Vikende volimo provoditi izvan kuće, a ovaj umjesto odlaska na kavu ili u kino posjetite Super Konzum u Radničkoj, ali ne zbog kupovine, jer ovaj vikend Večernji list i Super Konzum Radnička pripremili su vam Gooštiranje. Tako je, ovaj vikend Konzum u Radničkoj može postati vaša lokacija za uživanje i vikend opuštanje. Uz zanimljive kulinarske radionice gurmani će posebno uživati, a neke od recepata sigurno ćete ponijeti i doma.



Foto: Promo Pripremili smo vam zanimljiv program za čitavi vikend, a samo za vas u subotu, 24.3., kuhat će Igor Barberić, koreograf i redatelj koji će reflektore i scenu nakratko zamijeniti kuhinjom, ali i najmlađi food bloger u Hrvatskoj, Marko Josipović koji se još u djetinjstvu zaljubio u kuhinju, a njegove kulinarske vještine pariraju i onima kuhara s dugogodišnjim iskustvom.



Igor Barberić svoju karijeru gradio je na mjuziklima u inozemstvu, a nakon povratka u Hrvatsku brzo je postao vodeće ime mjuzikala naše scene, a nisu mu strane ni televizija ili estrada. Pod njegovom režiserskom palicom nastali poznati mjuzikli kao što su Briljantin i Footloose, a zadužen je i za sve one koreografije koje gledamo u emisiji Tvoje lice zvuči poznato. U režiranju je sigurno dobar, a da se dobro snalazi u kuhinji dokazao je sudjelujući u Celebrity izdanju Masterchefa gdje je stigao čak do finala.



U subotu Igor će pripremati nekoliko recepata, a redom to su Limun Cupcake, krema od borovnice i frosting od limuna. Ovi voćni deserti uzbudit će nepce svakog sladokusca, a koliko je zahtjevna njihova priprema saznat ćete ako nam se pridružite.



Foto: Promo Osim Igora susresti ćete se i s nekim novim imenima, svojim kulinarskim vještinama iznenadit će vas i Marko Josipović. Ovaj osamnaestogodišnji food bloger svoju inspiraciju crpi s YouTube-a, a Markov rad možete pratiti i na blogu Marko Bakes gdje svi mogu pronaći nešto za sebe. Svoju ljubav prema kuhinji, ali i estetske vještine pokazuje i na Instagram profilu. Počeo je kao prosječni tinejdžer s običnim sendvičima, ali vrlo brzo su slastice postale njegova strast. Najdraži za pripremu su mu Cupcakesi koje voli zvati i košaricama sreće.



Osim Igora i Marko će za vas u subotu pripremati svoje recepte. U planu mu je proljetna torta od limuna, a kako će mu ostati snijega od bjelanjaka Marko će od doma ponijeti i puslice u obliku pilića. Kako izgleda kad se mladi čovjek zaljubi u kuhinju, saznajte samo u Super Konzumu u Radničkoj.



Ako vam je subota možda ipak radna, ne očajavajte, mislili smo i na vas. U nedjelju, 25.3., također od 10 sati, na istoj lokaciji svoje kulinarske vještine predstavit će vam Tim Arepa.



Foto: Promo Ricardo Luque svoju je ljubav prema kuhinji prenio je na sve članove obitelji i tako je nastao Tim Arepa. Venezuelanska kuhinja dio je njihove svakodnevice, a arepa, po kojoj su i dobili ime, neizostavni dio gotovo svakog jela. Arepa je kruščić od prekuhanog bijelog kukuruznog brašna koji se puni raznim prilozima, a koliko im je bitna pokazuje i činjenica da je Ricardova supruga nakon 20 godina ostavila siguran posao i odlučila otvoriti areparu, a na ovom obiteljskom projektu danas radi i njihov sin Jorge.



U nedjelju će samo za vas pripremiti tri jela koja su objedinili pod radnim nazivom Uskršnji venezuelanski recepti, a čekaju vas gulaš od tune, palenta i salata na venezuelanski način. Ako ste ikada htjeli doživjeti Venezuelu, vjerujemo kako će vam Tim Arepa to i omogućiti.

Atraktivni gosti i recepti koje ne pripremamo svaki dan dobar su razlog da Super Konzum u Radničkoj bude vaša sljedeća lokacija za vikend, a možda baš tamo nađete i vaše novo omiljeno jelo zbog kojeg ćete ovo proljeće sigurno pamtiti!