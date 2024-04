Želi se razvesti od svoje trudne supruge nakon što rodi: 'Trudnoća je samo pogoršala njezino ponašanje'

Jeda frustrirani muškarac iznio je namjeru da se razvede od svoje trudne supruge zbog njezina stava. Kako kaže, svakim danom sve je sigurniji u svoju odluku, posebno kada je u pitanju odgovornost prema djeci. Redditor Glass-Benefit-1662 podijelio je svoje probleme u vezi u objavi.

"Moja supruga i ja smo zajedno 10 godina, u braku smo četiri godine s jednim djetetom,a drugo je na putu. Kako svaki dan prolazi, postaje sve jasnije da više ne želim provesti ostatak svog života s njom. Počeo sam osjećati nepremostivu ljutnju prema njoj, a osjećaj postaje sve obostraniji", tvrdi on. Objasnio je da mu je njegov brak "gurnuo razum do ruba", piše The Sun.

VEZANI ČLANCI:

Njegova supruga, otkrio je, uvijek je zanemarivala kućanske poslove poput čišćenja, čak i prije nego što su dobili djecu, ostavljajući svoj dom "u neredu". "Trudnoća je samo pogoršala njezino ponašanje. Moj brak i trenutno stanje u mom kućanstvu nije ono što želim za budućnost svoje djece, niti je to dobro za moju sreću ili zdrav razum. Bilo mi je gotovo kad me je zamolila da joj kažem nešto 'slatko' o njoj, a ja nisam znao što jer više ne osjećam tako prema njoj", ispričao je.

Iako joj nema namjeru dostavljati papire za razvod dok je trudna, objasnio je da želi podnijeti zahtjev za razvod nakon što ona rodi. "Mislio sam negdje između 6-12 mjeseci nakon rođenja, ovisno o tome kako će se stvari odvijati", objasnio je. "Bez obzira na to kako neki ovo shvate, ona je još uvijek majka moje djece i ako ništa drugo, želim da bude psihički i emocionalno stabilna kao roditelj."

GALERIJA: Vaš horoskopski znak otkriva kakvi ste u vezama!

Ljudi su smatrali da, iako ima opravdanja za svoju odluku, njegov plan za izvedbu je dosta problematičan. "Ostao si deset godina s njom, a njezino ponašanje ti je uvijek smetalo. Imao si dvoje djece s njom znajući da joj zamjeraš zbog toga kakva je. Jednostavno ne mogu to shvatiti.. djeca će snositi posljedice tvoje gluposti", istaknuo je jedan komentator.

"Nisi kriv što želiš prekinuti brak, ali jesi što si ostao s njom toliko dugo, odlučio napraviti još jedno dijete i sada još želiš vidjeti kako će stvari ići nakon rođenja drugog djeteta. Završite već jednom tu priču", poručio mu je netko drugi. "Zašto ste išli s njom na još jedno dijete? Niste valjda tako glupi?" oštro je komentirala treća osoba. "Oboje ste krivi, ali vas vidim kao većeg zlikovca trenutno", dodao je još netko.

Dečko uvjeren da je alergičan na svoju djevojku: 'Potrošili smo tisuće funti na testove'