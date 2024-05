Žena se požalila: 'Moj suprug me varao i sada kaže da će se vratiti pod samo jednim uvjetom'

Jedna žena se požalila kolumnistici The Sun-a Deidre, da ju je muž ostavio zbog druge žene, ali da sada kaže da će se vratiti ako mu pokaže ljubav. "Ne samo da očekuje da zaboravim da je imao seksualnu aferu, da me izdao i napustio našu obitelj, sada želi da mu pokažem da je 'voljen uz puno maženja i poljubaca'", napisala je.

Tvrdi da se tako čini kao da je ona kriva i da joj postavlja nemogući ultimatum. "Bila sam shrvana kad se prvi put iselio rekavši da mu treba odmor i da će ostati kod prijatelja. Ali onda sam mjesec dana kasnije saznala da je 'njegova prijateljica' žena koja je oduvijek bila zagrijana za njega. Moj muž kaže da je imao aferu s njom samo zato što ja nisam učinila ništa da se on osjeća željenim, poželjnim i voljenim. Da budem iskrena, ovo mi nije prirodno i ne razmišljam o tome da radim te stvari prirodno", dodaje.

Nakon što se iselio druga žena, koja mu je bivša kolegica, poslala joj je snimke njihovih poruka. On sada kaže da želi doći kući, ali da će se, ako mu ne može dati ono što želi, vratiti svojoj ljubavnici i pokušati ponovno s njom. "Očito mu ona pruža svu ljubav koju treba. Mučim se shvatiti činjenicu da je imao aferu i ne mogu zaustaviti slike o njima zajedno. Brinem se da će ona, bez obzira na sve, uvijek biti tu u pozadini. Totalno sam zbunjena", kazala je žena.

Deidre joj je odgovorila da ako joj je teško pokazati ljubav prema ljudima koje voli, to vjerojatno ima korijene u djetinjstvu u kojem ni njezina obitelj nije bila otvoreno demonstrativna s emocijama. "Nikada nije u redu imati aferu i ako se vaš muž osjećao zapostavljenim, trebao je razgovarati s vama, ali kao objašnjenje, a ne kao izgovor, ako je žudio za ljubavlju, a nije je dobio, vjerojatno se osjećao nezadovoljno i potražio je to negdje drugdje. Zvuči kao da oboje želite riješiti stvari, ali on je bio vrlo nespretan u objašnjavanju koje bi promjene želio. Da biste doveli do više ravnoteže, razmislite o tome što bi vam također trebalo. Savjetovanje za parove je uvijek dobra ideja", savjetovala joj je.