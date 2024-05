Franka Batelić hitno traži pomoć! Pogledajte kakva ju je scena dočekala ispred ulaza

Pjevačica Franka Batelić nerijetko dijeli trenutke iz privatnog života na društvenoj mreži Instagram, a s prijateljima je podijelila scenu koja ju je dočekala ispred ulaza. - Upomoć! Ozlijeđena ptičica ispred ureda, koga zovemo? - upitala je glazbenica pratitelje za hitnu pomoć. U videu vidimo ozlijeđenu ptičicu kako se zabija u auto, a izgleda kako joj je pjevačica ostavila hranu ispod auta.

Podsjetimo, Franka Batelić nedavno je gostovala u jednom podcastu, a tom je prigodom otvorila dušu o majčinstvu i roditeljskim izazovima. Pjevačica se osvrnula na "savršene" objave koje pojedine majke dijele na društvenim mrežama, ali je naišla na negodovanja pojedinaca.

- Kad vidiš mame na Instagramu - frizura, djeca su super raspoložena, svi su super odjeveni. Imaju bijele majice, bež hlače, mama ima super šminku, hrana je gotova na stolu... To je tako nerealno. To mi je toliko ono, ne mogu reći koliko smiješno jer da, to je tako daleko od istine - kazala je.

"Ne razumijem čemu mržnja prema nekome tko drži sve pod kontrolom? Kod mene je uvijek sve sređeno, što je tu problem?", "Daleko od istine? Vjerovala ili ne postoje majke koje stignu sve napravit", "Hipokrit na 200%", "Pa i vi ste na Instagramu našminkani, odjeveni i tako dalje", "Nisam vidjela nikad vašu sliku u suprotnosti od ovoga, čemu se čudite", bili su samo neki od komentara ispod objave.

Foto: Instagram

VEZANI ČLANCI:

Nekoliko dana nakon Franka se "zlim jezicima" obratila putem društvene platforme. - Osjećam potrebu da probam nešto raščistiti. Dakle, Lana je objavila nekakav mali isječak našeg razgovora koji je trajao sat vremena za podcast 'Mame kod Lane', gdje mi je bilo baš jako lijepo. Ja inače nemam običaj pričati uopće o majčinstvu jer smatram da je to nešto što apsolutno svaka žena prolazi sama za sebe i može govoriti samo iz svog iskustva i samo o stvarima koje je zapravo ona prošla. Uvijek mi je nekako nezahvalno pričati o tome. I sad je ta izjava toliko izvučena iz konteksta da zbilja zvuči kao da ja nekog omalovažavam, što je apsolutno daleko od istine - kazala je pa dodala:

- Ja sam mislila da je život majke savršen kao na Instagramu i da sve što vidiš na Instagramu tako je to sigurno u realnosti. Djeca sve slušaju, svi sjede za stolom, svi spavaju, mame su super naspavane. Ali onda dobiješ evo nespavača jednog s jako žestokim karakterom i onda nekako sve padne u vodu. Tako da ja iz svog iskustva pričam, ja ne mogu imati svaki dan savršeno posložen jer naravno svaka mama ima različite ambicije, različite interese, različite mogućnosti u krajnjem slučaju. Ali ono što je najvažnije, svaka mama radi najbolje što može i želi sve najbolje za svoje dijete. Iz ovih groznih i zbilja otrovnih i negativnih komentara koji su me šokirali jer sam i ja isto tako mama i čovjek i onda me naravno pogode te nekakve stvari koje pročitam. Ali jedino što bih vam htjela reći je: 'Žene, nitko nije savršen, svi radimo najbolje što možemo, i ljudi opustite se malo. Opustite se, volite se i budite dobri jedni prema drugima - zaključila je.

VIDEO: Haris Džinović otkrio kako podnosi što je predmet sprdnje: 'Ismijavaju me na društvenim mrežama..."