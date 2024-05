Sjećate li ga se? Bio je u braku s nestalom Marijanom iz Big Brothera, a nakon toga promijenio identitet

Prošle su dvije godine otkako je nestala pobjednica reality showa "Big Brother" Marijana Seifert. Tog 27. travnja 2022. su na Mostu mladosti u Zagrebu pronađene njezine stvari, odnosno - dokumenti i mobitel te joj se od tada gubi baš svaki trag. U medijima su tijekom tog vremena isplivale brojen špekulacije, policija je bila uključena te se pregledavala i Sava, ali njezino tijelo nije pronađeno.

Marijana se i dalje vodi kao nestala osoba. Marijanin suprug Karlo Seifer je prijavio njezin nestanak, a njega je pak upoznala dok je konobarila u jednom zagrebačkom kafiću. Pobjednici reality showa to je bio treći suprug, a sudbonosno "da" izgovorili su 2020. godine. Iz prvog braka s Ivanom Čvrljkom ima kćer Korinu, za koju je svojevremeno rekla da je njezin najveći ponos.

U "kuću Velikog Brata" ušla je kao udana žena, no između nje i kandidata Nikole Nemeševića Nemeša je zaiskrilo te se nisu libili čak ni voditi ljubav pred kamerama nekadašnjeg reality programa. Imali su romansu, a nakon BB-a su i kratko prekinuli pa se ponovno vratili zajedno i na kraju i zaplovili u bračnu luku. Međutim, njihov brak nije opstao, pa se pjevač Nemeš nakon toga ponovno oženio i postao otac djevojčice.

Nastavio se baviti glazbom za koju je oduvijek isticao da mu je prva ljubav, a nakon svega se posvetio karijeri koju gradi u Srbiji. Osim što je promijenio imidž, promijenio je i umjetničko ime. Za njega se prošle godine pisalo da je objavio novu pjesmu, ali pod umjetničkim imenom Boban Džunglica te je i objasnio kako je do toga došlo. - Boban Džunglica je nastao 2015. godine dok sam prolazio kroz Žminj. Za cijelu priču bi nam bilo potrebno bar 15 stranica teksta - kazao je pjevač pa otkrio po čemu se Boban razlikuje od Nemeša.

VEZANI ČLANCI:

- Boban se svima daje u potpunosti, voli biti u akciji cijelo vrijeme i zna da nema nikakvih prepreka u životu. Nikola se povukao - istaknuo je Nemeš. Osim toga, pjevač se osvrnuo i na nestanak njegove bivše supruge i partnerice Marijane Seifert, djevojački Kovačević.

- Gorko, slatko sjećanje. Ne kajem se ja zbog tih stvari. Evo 13 godina kasnije pričamo o tome. Moja ideja je bila da ja promoviram svoju novu pjesmu. Okej sam sa svim tim - kazao je u emisiji "Blic dan" te dodao: - To je sad to, daleka prošlost. Hoćemo li govoriti o mom koncertu ili ćemo špekulirati o tome je li Marijanu ubio muž ili se ubila sama? - rekao je Nemeš neugodnim tonom zbog čega mu se voditeljica obratila: - To je aktualna tema, mislim da je odgovorno spomenuti ovo jer je ona bila dio tvog života - dodala je.

- Da, ali treba prestati razvlačiti tu ženu zbog njene djece. Mogu ja pričati o svemu tome, ali ima li smisla? - nerado je odgovorio Nemeš, a potom je razgovor nastavljen u mirnijem tonu i priči o njegovoj karijeri, pjesmama i predstojećim koncertima.

Podsjetimo, ovaj nekadašnji par vjenčao se 2016. godine u Istri kod matičara ispred dvadesetak uzvanika, a razveli su se osam mjeseci kasnije.

VIDEO: Haris Džinović otkrio kako podnosi što je postao predmet sprdnje: 'Ismijavaju me na društvenim mrežama'