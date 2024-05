Žena o aferi s oženjenim muškarcem: 'To je bilo prije šest godina, a sada razmišljam o tome da kažem njegovoj supruzi'

Žena koja je tri mjeseca imala strastvenu vezu sa zauzetim muškarcem razmišlja o tome da kaže njegovoj supruzi – šest godina nakon što su se prestali viđati. Neimenovana žena je tvrdila da nema pojma o tome da je njen ljubavnik oženjen. Nakon što je saznala da muškarac ne samo da ima ženu, već i čeka dijete s njom, okončala je njihovu aferu. Nikada nije ispričala supruzi svog bivšeg ljubavnika o njegovim lutanjima u to vrijeme, ali sada razmišlja o tome da joj ipak kaže, piše Daily Star.

"Bila sam s tim muškarcem tri mjeseca kada sam saznala da je oženjen s djetetom na putu. Saznala sam i da to nije bio prvi put da je varao tijekom njihove veze", napisala je na forumu Mumsnet.

Dodala je da je saznala da je varao svoju ženu i prije nego što su se vjenčali. "Sada sam saznala da su dobili drugo dijete koje ima jednu godinu. Nastavila sam dalje, naravno, a imam i svoje dijete. Međutim, sve ove godine me grize savjest. Trebam li progovoriti anonimno?", upitala je korisnike za savjet.

Komentatori objave brzo su joj postavili pitanje zašto tada nije progovorila. Tvrdila je da je to zato što nije htjela stvarati stres dok je njegova žena trudna. No ona se i dalje osjeća krivom jer je dopustila muškarcu da "odšeta bez posljedica" i želi da mama zna kakav je zapravo njezin muž.

"Pustila sam da ode bez posljedica i da zavlači i trudnicu i mene i tko zna koga još. On je patološki lažljivac i čak je lagao o svom zdravlju kako bi stekao moje suosjećanje. S vremena na vrijeme sam se pitala vrijeme jesam li učinila pravu stvar", dodala je. Njezino razmišljanje ipak je nastavilo dijeliti mišljenja, jer su ljudi tvrdili da ništa dobro ne bi proizašlo iz ponovnog otvaranja ove rane šest godina nakon što se afera dogodila.

Jedna je osoba ustvrdila: "Ako je on varalica i kompulzivni lažac, onda ona vjerojatno već zna. Ako niste htjeli ništa reći prije šest godina, onda definitivno ne biste trebali ništa reći ni sada." Netko drugi je također napisao: "Ne poričem da je on loša osoba, ali ostavite se toga sada. Samo ćete umiriti vlastitu savjest i nitko vam neće zahvaljivati ​​što ste ovo sad priznali. Niste znali da on bio u braku i to nije vaša krivnja, stoga nastavite uzdignute glave i utješite se spoznajom da ste sretno pobjegli od njega" Žena je kasnije objavila da je odlučila ne reći ništa jer bi to moglo uzrokovati potencijalne probleme za njezinog partnera i njihovu kćer.

