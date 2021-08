Donosimo recept za brz i jednostavan ajvar kojeg će svi obožavati

Zovu ga kraljem zimnice, a bez njega gotovo ne može proći zima u kućanstvima. Bilo da se ajvar maže na kruh ili jede uz pečenku, svatko ima svoj favorit. “Šarm” ajvara i jest u tome što svatko ima svoju recepturu.

Klasični ajvar ne trpi žurbu, sama priprema traje čak i do osam sati. No, mi imamo rješenje za one nestrpljive ili s manjkom slobodnog vremena. U nastavku donosimo recept za ajvar s gljivama pionirke biovrtlarstva, Zlate Nanić.

Ajvar s gljivama

SASTOJCI:

– 1 kg crvene paprike

– 300 g šumskih gljiva (raznih vrsta)

– 100 g luka

– 3 dl ulja

– jabučni ocat

– sol

PRIPREMA:

Gljive očistiti, izrezati na listiće i pirjati na isjeckanom luku. Paprike oprati, izdubiti i narezati na polovice te ih kuhati pet minuta u jabučnom octu uz dodatak soli. Ocijediti, sve malo ohladiti i izmiksati pa dodatno propirjati na ulju dok se ne zgusne. Po želji se može dodati papar, đumbir ili neki drugi začin. Uliti u oprane i sterilizirane staklenke

U prilogu Brza zimnica donosimo recepte iskusnih „zimničara“. Pronađite savjete za početnike i ogovore na pitanja kako sterilizirati staklenke, koliko je važna čistoća, koji su to prirodni konzervansi (odličan je izbor bosiljak).

Prilog potražite u četvrtak 2. rujna na dar uz Večernji!