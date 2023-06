Dobre bakterije za žensko intimno područje

Intimno zdravlje – tabu tema

Mnoge žene prolaze kroz začarani krug pada imuniteta zbog stresa, nakon kojeg slijedi kura antibiotika koji uništi štetne bakterije, ali i one dragocjene laktobacile. Tada se mijenja pH vrijednost rodnice i otvara se put štetnim bakterijama i gljivicama. Ovi nepoželjni gosti često „donesu kao poklon“ vaginalni svrbež, iscjedak neugodnog mirisa, peckanje, urinarne upale, osjećaj težine u trbuhu te bolne spolne odnose, navodi mag. Frauwallner.

mag. Anita Frauwallner, foto: Christian Jungwirth Foto: Christian Jungwirth

S navedenim se tegobama susretne svaka druga žena barem jednom u životu, ali kod mnogih su ove upale ponavljajuće. Bez obzira na učestalost, o ovoj temi se i dalje samo šapće preko pulta u ljekarni, kod traženja vaginaleta koje je propisao liječnik.

Mag. Frauwallner navodi kako je žensko zdravlje tabu tema jer ga mi žene doživljavamo kao simbol naše ženstvenosti, dok ženske tegobe često predstavljaju ograničenje svakodnevice - kod intimnih odnosa, uživanja u bezbrižnoj menopauzi ili trudnoći.

Važnost vaginalne flore za začeće

Kad je riječ o trudnoći i začeću, mag. Frauwallner navodi kako je uravnotežena vaginalna flora važna za plodnost. U rodnici treba postojati minimalno 80% određenih laktobacila kako bi žena mogla zatrudnjeti. Šanse za trudnoću tada iznose čak 76%. Ukoliko laktobacila ima manje, žena ima samo 6% šanse ostati trudna. Stoga, uključivanje dobrih bakterija u pripremu za začeće, kao i tijekom trudnoće posebno je dobra odluka, pogotovo zbog činjenice da beba vaginalnim porodom naslijedi dobre bakterije od majke.

Nakon poroda, kad se novopečena mama oporavlja, ali i brine o bebi, dobre bakterije su poželjne u svakom smislu – za zaštitu njenog i bebinog imuniteta te regeneraciju cijelog organizma.

Foto: AllergoSan

Suhoća u (peri)menopauzi

Ne zaboravimo da i nakon reproduktivne dobi može doći do „ženskih“ izazova, tvrdi mag. Frauwallner. Tijekom perimenopauze i menopauze dolazi do opadanja razine estrogena i propadanja laktobacila u vagini, što može dovesti do urogenitalnih infekcija i suhoće rodnice.

Dobre bakterije prate ženu u svim njenim izazovnim životnim razdobljima, pružajući joj zaštitu i sigurnost te podršku. Možemo reći da su dobre bakterije prave zaštitnice ženskog zdravlja, naglašava mag. Frauwallner.

Zašto baš oralna primjena dobrih bakterija za vaginalno zdravlje?

Odgovor je jednostavan – zato što je to prirodan put kolonizacije bakterija kod čovjeka. Posebnost sinbiotika OMNi-BiOTiC® FLORA plus+ su kliničke studije kojima je dokazano njegovo djelovanje, ali i oralna primjena – vrijedni laktobacili jednostavno se popiju. Ukoliko se i koriste vaginalete – nema prepreke da unesete dobre bakterije i oralnim putem.

Dodatne prednosti oralnog korištenja sinbiotika OMNi-BiOTiC® FLORA plus+:

Bez iscjetka kao kod korištenja vaginaleta – Vaše rublje ostaje čisto!

Slobodno korištenje za vrijeme menstruacije – menstruacija smanjuje kiselost rodnice, stoga ne samo da je slobodno, već je i poželjno uzimati dobre bakterije tijekom menstruacije!

Ne predstavlja ograničenje kod seksualne aktivnosti – Seksualna apstinencija nije potrebna!

Može se koristiti za vrijeme trudnoće i tijekom dojenja – (Buduće) mame imaju koristi od dobrih bakterija, kao i njihove bebe!

U slučaju ponavljajućih infekcija, i ženin partner može ga piti – Laktobacili su važni i za muško zdravlje – kvalitetnom spermom dominiraju upravo laktobacili!

Foto: AllergoSan

Za kraj, mag. Frauwallner navodi da bi se s obzirom na učestalost tegoba ženskog intimnog zdravlja, o tome trebalo otvorenije pričati. Žene su danas pod velikim stresom, stoga nije čudno da pritom dođe do nekog oblika neravnoteže. Pogotovo ako se tome pridruži uzimanje nekih lijekova i hormonalne fluktuacije.

„Na narušeno žensko zdravlje ne treba gledati kao na slabost, već kao znak da treba napraviti nešto za sebe, pozitivnu promjenu, pronaći načine boljeg stress managementa, opuštanja, ali i ženske podrške. Što se tiče prave podrške za ženski organizam i žensko vaginalno zdravlje – postoje, nasreću, dobre bakterije u sinbiotiku OMNi-BiOTiC® FLORA plus+.”, kaže mag. Anita Frauwallner, globalno poznata stručnjakinja za mikrobiom i utjecaj dobrih bakterija na ljudsko zdravlje.

