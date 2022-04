'Boban želi da njegov restoran bude poznat po dobroj hrani i usluzi, a ne po njemu'

Već više od 27 godina restoran Boban njeguje mediteransku kuhinju s naglaskom na talijansku kuhinju. Birana jela talijanske kuhinje objedinjuju domaću recepturu i moderne tehnike pripreme i serviranja hrane na reprezentativnoj lokaciji u samom srcu Zagreba.

Osim unutarnjeg prostora, restoran raspolaže dvjema terasama. Sve vrste tjestenina, tri vrste kruha te domaće slastice rade se isključivo ručno. Osim tjestenine, u restoranu se nude i riblji i mesni specijaliteti. Restoran Boban već je četvrtu godinu zaredom u preporuci Michelin Guidea! Restoran Boban smjestio se u samom centru grada. Uz terasu na Gajevoj ulici koja je uvijek puna ljudi, ali i divnih mirisa, Boban krasi i prostrani interijer te vrtna terasa u zelenilu. S dvadeset i sedam godina tradicije, uspješan su ugostiteljski objekt čiji koncept odolijeva svim promjenama koje vrijeme donosi. To su prepoznali i kritičari Michelina koji su restoran uvrstili u svoj vodič. Fuzija divnih mirisa pomiješanih s kuckanjem čaša i žamorom te smijehom skrenut će pažnju svakom prolazniku na terasu restorana Boban. Tamo ćete u svako doba dana u nekoliko sekundi osjetiti energiju grada. Ljubitelji vina svoju znatiželju mogu utažiti s čak 160 različitih etiketa, a moguće je guštati i u šampanjcima na čaše. Ljetna ponuda upotpunjena je osvježavajućim koktelima koji su sinonim za druženja na gradskim terasama.

Domaći njoki s biftekom

Voditeljica poslovanja Jelena Ljubić kazala je da se cjelokupno poslovanje oporavlja polako nakon pandemije i nekoliko lockdowna.

– Oporavljamo se polako od svega. Nije bilo lako u epidemiji. Imamo veliku vanjsku terasu i zatvorenu i veliki je prostor pa se ipak ljudi osjećaju nešto ugodnije. Polako se vraćamo na ono staro. Trudimo se, idemo ukorak s vremenom. Pratimo ta moderna vremena napretka s hranom, ali najviše se trudimo oko kvalitete – kazala je Jelena ističući kako je najbitnije da je sva hrana kvalitetna i da gost izađe zadovoljan iz restorana.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 07.04.2022., Zagreb - Gajeva 9. Interijer i ponuda slane i slatke hrane u restoranu Boban. Glavni kuhar u restoranu je Branko Kusovac a menadjerica Jelena Ljubic. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

– Imamo velik izbor mesnih proizvoda, ali nam je kuhinja ipak najviše bazirana na tjestenini. Sva tjestenina je domaća. Kremasta tjestenina može biti toplo predjelo ili glavno jelo, ovisno o tome koliko ste zaista gladni. Domaći linguini su ručno rađena svježa tjestenina s jajima, nježne teksture s finom kremom od bijelih tartufa te prahom crnog tartufa. Trudimo se oko raznih umaka, šef kuhinje Branko Kusovac uvijek ima neku novu zamisao i uvijek je to nešto fino. Pratimo sve po sezoni i tako izbacujemo nova jela. Trenutačno imamo jako finu tjesteninu od medvjeđeg luka sa šparogama i tunom, potom carpaccio od jadranskih kozica s pireom od manga, tu su i domaći cappellacci punjeni svježom ricottom, svježi šampinjoni, shiitake gljive i bukovače, krem-juha od šparoga, rib-eye odrezak odležale irske govedine sa žara..... Imamo i domaće njoke s biftekom, cherry rajčicama i čili paprikom, millefoglie, burrata na podlozi od matovilca s domaćim džemom od cherry rajčica, pestom od bosiljka i tostiranim kruhom, tartufirana burrata s medom i tostiranim integralnim kruhom, pečeni losos s gondolicama punjenim ricottom i špinatom, 36 sati odležali teleći kotlet, confit telećeg buta s pireom od komorača i krumpira – govori Jelena nabrajajući neke od specijaliteta restorana Boban.

– Naš najpoznatiji desert, koji nam je na meniju već godinama, jest tiramisu koji radimo s domaćim piškotama. To je nešto što bih posebno izdvojila. Od mesa bih izdvojila janjeće kotlete s krumpirom. To je nešto čemu se ljudi vraćaju godinama i što nećemo maknuti s jelovnika. U ponudi imamo i rustiku, to je biftek nasječen na male komadiće s pečenim krumpirima, radičem, rikulom, preliven reduciranim umakom. Što se deserata tiče, u Bobanu je poznata i meringue torta, koja je sastoji od meringue kore, slatkog vrhnja, komadića pistacije, slatke čokolade. To je nešto stvarno posebno i izvrsno – govori Jelena naglašavajući da se trude nuditi isključivo domaća jela.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 07.04.2022., Zagreb - Gajeva 9. Interijer i ponuda slane i slatke hrane u restoranu Boban. Glavni kuhar u restoranu je Branko Kusovac, a menadjerica Jelena Ljubic. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

– Trudimo se raditi sve domaće pa tako i domaći kruh, ciabattu i pogaču, crni kruh sa sušenim rajčicama. To je nešto posebno u našem restoranu – kazala je Jelena koju smo upitali i o vinima s obzirom na to da imaju zaista bogatu ponudu vina.

– Nudimo više od 160 etiketa vina, što crnih, što bijelih. Naša vina su iz vinarije Saint Hills, a posebno bih istaknula malvaziju, chardonnay i dingač. Imamo za svakoga ponešto. Imamo vina iz svih regija svijeta, iz Francuske, Italije, Slovenije, BiH... Trudimo se i da naši konobari budu educirani i, ako gost možda ne zna, da mu konobar preporuči najbolje vino koje odgovara uz jelo koje žele. Imamo vrhunske konobare s velikim iskustvom i znanjem. Najviše nas veseli kada gost dođe prvi put i konobar mu preporuči piće te kad se gost vrati ponovno i konobaru kaže da donese piće po svom izboru uz hranu koju je naručio. To puno govori o zadovoljstvu naših gostiju, ali i njihovu povjerenju – govori Jelena ističući da su izuzetno važni i aperitivi.

– Za aperitiv bih svakako preporučila neko pjenušavo vino, a imamo i razne vrste rakija, od travarice, šljivovice, viljamovke.... za svakoga ponešto – istaknula je Jelena koju smo upitali, s obzirom na to da je vlasnik restorana Zvonimir Boban, jedna od najvećih nogometnih legendi u svijetu, koja vrsta klijentele dolazi u restoran, jesu li to isključivo poznati iz javnog, sportskog, kulturnog i političkog života?

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 07.04.2022., Zagreb - Gajeva 9. Interijer i ponuda slane i slatke hrane u restoranu Boban. Glavni kuhar u restoranu je Branko Kusovac a menadjerica Jelena Ljubic. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Širok spektar gostiju

– Ako kod nas provedete jedan cijeli dan, vidjet ćete ovdje i djecu koja su odrasla u ovom restoranu, ljude koji u prolazu svrate, ali i celebrityje i visoke dužnosnike, a nerijetko imamo večere za vanjske goste i visoke dužnosnike... Imamo širok spektar gostiju i najvažnije nam je da su svi zadovoljni jer nama su svi jednaki i jednako ih služimo. Nama je važan svaki gost, da bude zadovoljan i da se opet vrati – kazala je Jelena koju smo na kraju upitali, s obzirom na to da u gotovo svim restoranima u svijetu čiji su vlasnici slavne osobe na zidovima vise njihovi portreti, zašto u restoranu Boban nema portreta Zvonimira Bobana, što bi možda moglo privući više gostiju?

– Nemamo portret Zvonimira Bobana iz jednostavnog razloga. U njegovu restoranu uvijek se fokusiramo na kvalitetu hrane, uslugu, zadovoljstvo gostiju. Svi dobro znamo tko je Zvonimir Boban, a i on ne želi da restoran bude poznat zbog njega, već zbog hrane i usluge – naglasila je voditeljica poslovanja restorana Boban Jelena Ljubić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 07.04.2022., Zagreb - Gajeva 9. Interijer i ponuda slane i slatke hrane u restoranu Boban. Glavni kuhar u restoranu je Branko Kusovac, a menadjerica Jelena Ljubic. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

