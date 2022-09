Bez ikakvih seksualnih radnji: Žena sesije maženja naplaćuje i do deset tisuća kuna!

Jedna je žena objasnila da je njezin odabir karijere 'terapija maženjem', a tvrdi i da joj to donosi ogroman novac, te da njezin dodir pomaže pri liječenju uma, tijela i duha. 43-godišnja žena, imena Missy Robinson, u jednoj sesiji maženja može zaraditi i do deset tisuća kuna, a inzistira na tome da to nije niti malo seksualno, te ne dozvoljava klijentima da se uopće i ponadaju seksu.

Na sastanke dolazi s knjigom u kojoj se nalazi 99 vrsta maženja, koliko ih ona i nudi, a klijenti mogu odabrati koju god žele.

- Svi trebamo zagrljaje svaki dan, to je ključ našeg opstanka. Kažu da su nam potrebna četiri zagrljaja dnevno da bismo preživjeli, šest da bismo održali razinu sreće i osam da bismo 'procvjetali' - objasnila je Missy.

Jednosatnu sesiju naplaćuje oko 500 kuna, dvosatnu oko 1500, no bilo je i onih koje su trajale i do 14 sati. Svojim klijentima postavila je stroga pravila oko dodira, odjeće i lokacije, ali maženje se može odvijati u klijentovom domu na kauču ili čak na krevetu. Klijenti moraju potpisati ugovor da neće biti dodirivanja niti ikakvih pokušaja seksualnih radnji s njihove strane, te da moraju biti pokriveni u svakom trenutku. Kaže i da na svojim sesijama često nosi široku majicu kratkih rukava i tajice.

Omiljene vrste maženja klijentima su, kako kaže, kada leže jedno do drugoga, isprepleteni nogama, ili kada oni leže u fetus položaju, s glavom na njezinom trbuhu. Trenutno je većina njezinih klijenata na redovitom popisu i rezerviraju unaprijed kako bi osigurali svoj termin kod nje. Iako priznaje da su njezini klijenti većinom muškarci, kaže da je to uglavnom zato što muškarci teško govore o svojim osjećajima, a fizikalnost maženja može pomoći. No, također je imala upite i od žena.

- Jedna me djevojka nazvala nakon što ju je dečko iznenada ostavio nakon nekoliko godina veze. Bila je shrvana i samo joj je trebalo maženje i neka vrsta utjehe, a nije imala obitelj niti prijatelje u blizini - rekla je.

