Bez božićnih ukrasa? Na TikToku osvanuo novi trend ukrašavanja jelke

TikTok često otkriva neke nove trendove, a svake godine u predbožićno vrijeme pojavljuju se razni videi koji daju ideje za ukrašavanje božićne jelke i doma. Zato ne čudi da se to događa i ove godine, no stvar je u tome da ovogodišnji trend tvrdi da za božićno drvce više ne trebate klasične ukrase, piše NY Post.

Naime, novi trend su - mašne. Na TikToku je potraga za mašnama za božićno drvce postigla više od 10 milijardi pregleda, a mnogi kreatori sadržaja pohrlili su u svoje lokalne trgovine kako bi kupili smotuljak organze ili satenske tkanine za uljepšavanje svojih grančica.

Tako je influencerica Samantha Miller, umjesto da se "bavi gomilom velikih i glomaznih ukrasa", ukrasila je svoje drvce trendi ukrasima. "Dobro je što su mašne vrlo estetične i vrlo popularne u ovom trenutku", rekla je u videu dok se hvalila svojom velikom kupnjom vrpci na Amazonu, držeći se palete boja koja se sastojala od crne i boje slonovače.

Dok su neki kreatori zadržali neutralnost - crnu, bijelu, zelenu ili sivu boju - i pažljivo izbalansirali svaki čvor na vrhu grane, drugi su se odlučili za monokromatsku Barbie ružičastu ili sezonsku crvenu božikovinu, i upotrijebili ukrasne kukice da ih pričvrste na mjesto.

Razdragani gledatelji hvalili su prigušeni - ili bolje rečeno, "tihi luksuz" dekor, šaleći se da je "otporan na mačke" i tvrdeći kako je jednostavan, ali sladak. Ovaj trend koncentrira se na minimalističko uređenje drvca, no neki tvrde da to nije poanta i da na jelki trebaju biti raznobojna svjetla, da treba biti natopljena šljokicama, a ispod nje treba biti neusklađeni papir za zamatanje darova, kako bi nas zaista podsjećala na djetinjstvo. Bez obzira na to kako mlađa generacija ukrašava svoje drvce, više ih se ipak odlučuje za klasiku, nego za nešto moderno.

VEZANI ČLANCI:

Prema anketi britanskog dućana za opremanje doma B&Q, gotovo četvrtina generacije Z preferira pravo drvce. Neki čak žele i posjeći vlastito drvce ili odaberu i kupe jedno iz mnoštva, sa željom prepoznatljivog božićnog mirisa bora, smreke ili jele u svom domu. Za usporedbu, čak 65% Boomersa radije bira umjetno drvce. "Bilo je zanimljivo vidjeti kako se pojavljuje generacijska podjela kada je u pitanju njihov izbor drvca uoči velikog dana", izjavila je voditeljica iz B&Q-a, Mairi Devlin. "Za mnoge, odabir vašeg drvca označava početak blagdanske sezone i oživljava čaroliju Božića."

Istraživanje je također pokazalo da nevjerojatnih 31% odraslih ukrašava poput Kardashianki, postavljajući dva ili više drvca u svoj dom, dopuštajući varijacije u ukrasima i estetici od sobe do sobe. Na taj način ljudi mogu "osjetiti božićni duh u cijeloj kući", rekla je Jen Derry, dizajnerica interijera i direktorica prodaje u Balsam Hillu koja nije bila povezana s istraživanjem. "Također vidimo tematska drvca, s pomno odabranim ukrasima koji služe kao središnja točka za druge ukrase", dodala je.

Ostanite zdravi: Nekoliko načina da izbjegnete prehladu ovih blagdana!