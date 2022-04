Beauty blogerica pokazala kako je najbolje nanositi maskaru: 'Stvarno se vidi razlika!'

Premda nanošenje maskare zvuči kao jednostavan zadatak u kojem nema mjesta za pogrešku, jedna je beauty blogerica u Instagram videu upozorila kako postoji i pogrešan način i podijelila svoj savjet kako pravilno nanijeti maskaru na trepavice.

Tri stvari koje morate napraviti da vam make up potraje cijeli dan

Kako prenosi The Sun, u kratkom videu blogerica Mansi Kukreja iz Indije objašnjava što se treba napraviti s maskarom i s uvijačem za trepavice; i što se nikako ne bi trebalo raditi...

Neki, kaže, prije nego što stave maskaru koriste i uvijač trepavica, a ako želite stvarno 'dramatičan' izgled uvijač treba koristiti više od dva puta.

Da to demonstrira blogerica je trepavice na jednom oku uvijala dvaput, a na drugom čak pet puta, nakon čega je pokazala rezultate;. oko čije su trepavice uvijene samo dvaput bilo je manje otvoreno i ne tako sjajno kao drugo.

- Iako je uvijač za trepavice bitan, najvažnije je kako nanosite maskaru; povlačenje četkice od korijena do vrhova sigurno će vam dati volumen i duljinu, no još ju je učinkovitije nanositi po duljini trepavica kao što je prikazano u videu; pa one neće biti 'preteške' i zbijene jedna uz drugu. i

Ako je potrebno, tvrdi Mansi, uklonite višak maskare s četkice i ponovite postupak dok ne postignete željeni izgled.

Njezin je video postao viralan i sakupio je više od 235 tisuća lajkova na Instagramu, a mnogi su joj se zahvalili na otkrivanju ovoga trika.

- Kako nisam ovo saznala prije?! - napisala je jedna pratiteljica.

- Oduvijek sam stavljala maskaru od korijena prema vrhu, tako me mama naučila. Hvala ti! - komentirala je druga pratiteljica.

