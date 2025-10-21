Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
DAR UZ VEČERNJI

Znate li kako se moli krunica i što zapravo znači svako zrno na krunici?

kako moliti krunicu
Promo
VL
Autor
Promo
21.10.2025.
u 13:24

U listopadu, mjesecu krunice, Večernji Vam daruje knjižicu „Kako se moli krunica“ – duhovni vodič kroz povijest, otajstva i smisao ove jednostavne, a moćne molitve. U subotu, 25. listopada, potražite knjižicu na dar uz Večernji list na svim kioscima.

U vremenu ubrzanosti, stresa i površnosti, vratite se molitvi koja je stoljećima hranila dušu – krunici. Otkrijte kako su skromna zrnca postala Evanđelje u malom, spoj meditacije i vjere koji povezuje generacije. Kroz tekstove nadahnute dominikanskom duhovnošću knjižica nas vodi od pustinjaka koji su brojili kamenčiće, preko srednjovjekovnih mistika i svetog Dominika, sve do naših dana. Saznajte kako je krunica postala molitva koja diše s Crkvom – molitva koja ne poznaje vrijeme, granice ni godine.

U knjižici možete pronaći ne samo praktičan vodič – kako moliti krunicu korak po korak – nego i bogate meditacije, objašnjenja otajstava i zrnaca krunice te poruku pape Ivana Pavla II. o otajstvima svjetla. Pročitajte zanimljive povijesne crtice o krunici te kako je ova jednostavna molitva postala krunom kršćanske vjere. Donosimo Vam i 15 Gospinih obećanja za molitvu krunice i krunicu sv. Padre Pia.

Krunica je molitva jednostavnih, ali i dubokih molitvi koje mijenjaju život. Ona nas podsjeća da pravi mir ne dolazi iz svijeta, nego iz srca koje vjeruje. Stoga ne propustite knjižicu „Kako se moli krunica“ koja je sjajna prilika da se uoči adventa vratimo onome što je istinski važno – tišini, molitvi i prisutnosti.

U subotu, 25. listopada, na dar uz Večernji potražite posebnu knjižicu „Kako se moli krunica“ – uzmite krunicu u ruke i otkrijte kako svako zrno postaje molitva, a svaka molitva – mir

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

tematska večer

Čarolija Noći vještica u Trešnji: Najstrašnija zabava u gradu!

Kad se nad Kazalište Trešnja spusti čarolija Noći vještica, svjetla pozornice otkrit će najmaštovitije maske i tajanstvene likove. 31. listopada, nakon predstave Tomislav i Adriana, sve posjetitelje očekuje druženje uz Halloween grickalice i slatkiše, Mistični disko - tematski ples pod maskama te izbor za najbolju masku Noći vještica 2025. uz fantastične nagrade za najkreativnije sudionike ove magične večeri

"Max Mischa i ofenziva Tet"
ZKM ima novi kazališni hit

Buljan je pronašao nove zvijezde hrvatskog glumišta i pokazao ih u predstavi "Max, Mischa i ofenziva Tet"

Vid Hribar, koji postaje najvažniji hrvatski dramaturg, i redatelj Ivica Buljan stvorili su veliku ansambl predstavu od (zamalo) četiri sata koja se odgleda u hipu, o kojoj se razmišlja i u kojoj nema slabe ili manje važne uloge, štoviše sve je nalik na suigru koja se postiže plesom, glumom, u kojoj je svaka uloga temelj svima ostalima. Ipak, Ugo Korani ovom je izvedbom ušao među prva glumačka imena ZKM-a, a među njima će se u budućnosti naći i mladi Ivan Jurković

Učitaj još