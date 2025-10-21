Znate li kako se moli krunica i što zapravo znači svako zrno na krunici?

U vremenu ubrzanosti, stresa i površnosti, vratite se molitvi koja je stoljećima hranila dušu – krunici. Otkrijte kako su skromna zrnca postala Evanđelje u malom, spoj meditacije i vjere koji povezuje generacije. Kroz tekstove nadahnute dominikanskom duhovnošću knjižica nas vodi od pustinjaka koji su brojili kamenčiće, preko srednjovjekovnih mistika i svetog Dominika, sve do naših dana. Saznajte kako je krunica postala molitva koja diše s Crkvom – molitva koja ne poznaje vrijeme, granice ni godine.

U knjižici možete pronaći ne samo praktičan vodič – kako moliti krunicu korak po korak – nego i bogate meditacije, objašnjenja otajstava i zrnaca krunice te poruku pape Ivana Pavla II. o otajstvima svjetla. Pročitajte zanimljive povijesne crtice o krunici te kako je ova jednostavna molitva postala krunom kršćanske vjere. Donosimo Vam i 15 Gospinih obećanja za molitvu krunice i krunicu sv. Padre Pia.

Krunica je molitva jednostavnih, ali i dubokih molitvi koje mijenjaju život. Ona nas podsjeća da pravi mir ne dolazi iz svijeta, nego iz srca koje vjeruje. Stoga ne propustite knjižicu „Kako se moli krunica“ koja je sjajna prilika da se uoči adventa vratimo onome što je istinski važno – tišini, molitvi i prisutnosti.

U subotu, 25. listopada, na dar uz Večernji potražite posebnu knjižicu „Kako se moli krunica“ – uzmite krunicu u ruke i otkrijte kako svako zrno postaje molitva, a svaka molitva – mir