U Vukovaru uspješno održan 8. festival „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ”

U Vukovaru je u nedjelju, 3. svibnja, završio 8. Festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ”. Tijekom puna tri dana, od 1. do 3. svibnja, grad Vukovar je bio ispunjen vrhunskim kulturno-umjetničkim sadržajima na nekoliko gradskih lokacija, okupivši više tisuća posjetitelja iz cijele Hrvatske i dijaspore. Bogatim programom u kojem je sudjelovalo više od 600 sudionika s hrvatske i međunarodne kulturno-umjetničke scene, festival „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ” potvrdio je svoj status kulturnog i umjetničkog događaja od nacionalne i međunarodne važnosti.

Od programa „Dobro došli u Vukovar“ kojim je Festival svečano otvoren 1. svibnja, uz vukovarske glazbene izvođače, do programa BAŠTINA.HR koji je 3. svibnja, na Dan grada Vukovara, predstavio hrvatske bisere nematerijalne kulturne baštine, do programa „Vukovar pleše“ i programa uličnih performera „Heroji ulice“, ovogodišnji je Festival ponovno oduševio brojne posjetitelje koji su u Vukovar pristizali tijekom sva tri festivalska dana.

Uz već tradicionalne programe, ovogodišnje izdanje Festivala obilovalo je i novitetima. U sklopu Festivala, u organizaciji Međunarodne mreža hrvatske mladeži održan je 1. Međunarodni susret hrvatske mladeži na kojem su se susreli i umrežili mladi Hrvati i Hrvatice iz domovine i dijaspore. Uz edukativne radionice i panele koji su se bavili poduzetništvom za mlade i tematizirali mogućnosti povratka u domovinu, sudionici susreta su posjetili vukovarske znamenitosti i uz to, u sklopu Festivala dobili priliku upoznati ono najbolje od zaštićene hrvatske nematerijalne baštine. Uz to, u sklopu Festivala održan je i 1. Susret mažoretkinja i pom-pon klubova u kojem su sudjelovale Mažoretkinje Grada Vukovara te mažoretkinje iz Sinja, Gline, Rijeke, s otoka Krka, iz Karlovca i Bjelovara.

Središnji dio Festivala već tradicionalno je bio program BAŠTINA.HR u kojem su zapažene nastupe održali Dječji folklorni ansambl Srčeka koji dolaze ispred Folklornog ansambla Zagreb-Markovac, vokalni ansambl LIPE iz Siska, KUD Družina s otoka Paga i KUD Punat s otoka Krka, KUD Valentinovo iz Zagreba i KUD Posavka iz Oborova. U sklopu programa BAŠTINA.HR predstavili su se i Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta koje predstavlja baštinu Hrvata Bunjevaca te također iz Vojvodine, Hrvatska kulturna udruga Antun Sorgg iz Vajske, a predstavilo se i Hrvatsko kulturno društvo Napredak iz Odžaka, iz Bosanske Posavine.

Male-velike zvijezde bogatog glazbenog programa ovogodišnjeg Festivala bili su finalisti prve i druge sezone showa The Voice Kids Hrvatska koji su pokazali svoja vokalna i scenska umijeća u više glazbenih programa – pjevali su pjesme Zdenka Runjića u sklopu koncerta „Vjeruj u ljubav“ koji je održan prve festivalske večeri, a tijekom trećeg dana Festivala, održali su više koncerata pod nazivom „Put do zvijezda“ u sklopu kojih su pjevali obrade domaćih i stranih hitova.

Najdirljiviji koncert finalista prve i druge sezone The Voice Kids Hrvatska bio je svakako veliki koncert domoljubnih pjesama „Glasovi sjećanja“ koji je održan 2. svibnja, povodom obilježavanja 35. godišnjice tragične pogibije 12 redarstvenika iz Borova Sela. „Vukovar, Vukovar“, „Moja domovina“, „Ovo je naša krv“, „Ne dirajte mi ravnicu“, „Lupi petama“, „Mojoj zemlji Hrvatskoj“, „Ako ne znaš što je bilo“ i „Sokolovi“, samo su neke od pjesama koje su te večeri maestralno izveli mladi pjevači, uz bodrenje i skandiranje brojne publike.

Koncertni program Festivala dodatno su obogatila dva večernja koncerta poznatih hrvatskih zvijezda – publiku su prve festivalske večeri rasplesale dalmatinske uspješnice uz Trio Gušt, a zadnjeg dana Festivala, kao veliku festivalsku završnicu, svoj je koncert na prepunom Trgu Republike Hrvatske održala Danijela Martinović. Od starih hitova grupe Magazin poput pjesama „Tamara“, „Rano“ i „Kokolo“, do velikih hitova iz različitih etapa svoje karijere poput „Zovem te ja“, „Neka mi ne svane“, „Danima, godinama, satima“, Danijela je publiku držala u sjajnom raspoloženju puna dva sata, a izvela je i obrade pjesma „Cesarica“, „Željo moja“ i „Malo mi za sriću triba“.

Dodatne zanimljivosti ovogodišnjeg Festivala bile su Eko-etno sajam s autohtonim proizvodima iz raznih krajeva Hrvatske i dvije poznate manifestacije koje su gostovale u Vukovaru – Festival igračaka iz Ivanić-Grada i Božićno selo iz Velike Gorice. Jedna od najvećih festivalskih atrakcija za najmlađe bila je utrka Kremenko autićima na vukovarskom korzu, uz koju se predstavila manifestacija Mammothfest iz Mohova. Posebno bogat program za djecu ove je godine za najmlađe posjetitelje ponudio sjajan spoj zabave i edukacije, uz brojne kazališne predstave za djecu i edukativne radionice poput etno radionica oslikavanja licitara i drvenih igračaka ili pak radionice izrade zmajeva. Festival je ove godine imao i posebne goste iz Ukrajine - kazališnu skupinu Vuala koja je stigla iz Lavova i izvela atraktivan program „Boje cirkusa“.

„Festival je ove godine donio posebnu energiju u grad, kreativnost i raznolikost koja nas povezuje - od tradicije i gastronomije do suvremenih interpretacija naše kulturne scene. Upravo ovakvi događaji dodatno potvrđuju našu poziciju kao destinacije koja njeguje svoje vrijednosti, ali ih istovremeno predstavlja na moderan i privlačan način", istaknula je neposredno pred zatvaranje Festivala „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ” Marina Sekulić, direktorica Turističke zajednice grada Vukovara te izrazila zadovoljstvo da je ovogodišnji Festival ponovno uspio privući velik broj posjetitelja.

Ovogodišnji festival „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ” održan je u suorganizaciji Grada Vukovara i TZ grada Vukovara, uz Hrvatsku kuću Materina priča. Festival su financijski podržali Grad Vukovar, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije i Vukovarsko-srijemska županija.