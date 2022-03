Snimite selfie s Nikolom Teslom pa sjednite na kavu s Marinom Getaldićem

Kava i selfie s Nikolom Teslom, a onda na kroasan s prvim hrvatskim matematičarom Marinom Getaldićem. Doduše, s njihovim umjetničkim varijantama, odnosno skulpturama, koje će, uz ostale hrvatske velikane, u svibnju osvanuti na 13 zagrebačkih lokacija. Točnije, ugostiteljskih terasa. Povijesno-turistički projekt nazvan "Staza hrvatskih velikana" inicirali su Hrvoje Markešić i Ante Bogdanić, dok produkciju vodi agencija Time frame, uz komunikacijsku potporu Millenium promocije. U sklopu toga je dosad, dakle, predstavljen Teslin kip čiji je autor kipar Nikola Vudrag, a ovih je dana završena i skulptura Marina Getaldića koju je pak izradila francuska kiparica Georgette Yvette Ponté.

– Kad su me pozvali da sudjelujem u ovom projektu, bila sam izuzetno sretna, prije svega jer su me odabrali, a pristala sam jer je projekt izuzetno zanimljiv i inovativan. Takvo nešto nisam vidjela ni u rodnoj Francuskoj – kaže G. Ponté, koja je rođena u Nici, a ima svoj atelje u Rijeci, dodajući kako joj je drago što se stvaraju strukture pomalo zaboravljenih hrvatskih velikana. Kao kiparici, navodi, uz to joj je jako bitno što je naglasak na interakciji skulpture s gledateljem, što je nažalost u praksi javnih skulptura rijetkost. A priznaje i kako je relativno slaba poznatost ovih velikana u svijetu, iako su dali golem doprinos globalnoj civilizaciji.

Krajem ožujka će se na posebnoj prezentaciji u zagrebačkoj Laubi predstaviti i ostali kipovi, poput Ivana Meštrovića koji je rad Jelene Mavrić Varga. Tu je i Marko Polo "skovan" od ruku umjetnice Ive Šintić, dok je za Nikolu Šubića Zrinskog zadužen Medarde Pack. Slavoljuba Penkalu radi Sanjin Vinković, a Milku Trninu umjetnica Jelena Kašić. Kipar Nikola Vudrag usto potpisuje Fausta Vrančića, Andriju Mohorovičića, Josipa Belušića, Ivana Vučetića i Dražena Petrovića. Projekt podržavaju Turistička zajednica Grada Zagreba, Grad Zagreb, Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica, ali i zagrebački ugostitelji koji se iznimno raduju ovom osvježenju gradskih eksterijera.

