Sanjaju li android glumci električnog Oscara?

Zamislite ovakvu situaciju. Iduće godine u kinima igra nastavak poznatog filma "Zameo ih vjetar, drugi put". U glavnim ulogama, razumljivo, Vivien Leigh i Clark Gable. Marilyn Monroe možete gledati u filmu "Još sedam godina vjernosti", John Wayne glumi u drugom dijelu "Poštanske kočije", a na televiziji se prikazuje "Velo misto 2" s Borisom Dvornikom.



Ako mislite da je to samo loša mašta i nemoguća fantastika, razmislite još jednom. Tehnologija koja to može ostvariti već postoji i potrebno je samo srediti pravna pitanja korištenja lika i glasa filmskih zvijezda. Krajem rujna mogli smo pročitati da je Bruce Willis dao dozvolu da se njegov lik može koristiti u novim filmovima. Nakon što smo doznali da je bjesomučnim tempom snimao filmove jer boluje od afazije i zbog napredovale bolesti više nikad neće moći glumiti, ovakva vijest bila je nekako očekivana. Nakon što je vidio sebe u reklami koju nije snimao, navodno je pristao da se istim procesom pojavi i na filmu. No par dana poslije vijest je ipak opovrgnuta, Willis je cijelu stvar negirao, no to samo znači da Willis neće biti prvi digitalni glumac.