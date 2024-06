Pred našim su likovima kaotična vremena i u nekim smo trenucima snimanja osjetili istinski strah

"Sin za sina". Zloslutni je to naslov dugoočekivane prve epizode nove sezone "Zmajeve kuće" ("House of the Dragon"), koja je svjetsku premijeru doživjela u nedjelju, a već sam naslov nagovještava nastavak mračnih zbivanja u Westerosu. Više od godinu i pol dana prošlo je, naime, od finala prve sezone prethodnice "Igre prijestolja", a sada se radnja nastavlja točno tamo gdje je i stala kada je u epskoj sceni okršaja dvaju zmajeva ubijen Lucerys Velaryon. Među prvima smo u Hrvatskoj pogledali nove epizode te smo ekskluzivno za Nedjelju Večernjeg lista razgovarali sa zvijezdama ove serije. O tome što od nove sezone možemo očekivati, kakvi su doživljaji sa snimanja, ali i kako se nose sa slavom i pritiskom otkrili su nam Olivia Cooke, Tom Glynn-Carney, Phia Saban, Harry Collett i Bethany Antonia.

– Radnja se nastavlja nakon što je jedan Alicentin sin, Aegon, postao kralj, a drugi sin Aemond ubio je Lucerysa Velaryona. Dok se Rhaenyra nosi s tugom zbog gubitka sina, Alicent se mora suočiti sa spoznajom da joj je jedan sin ubojica, a drugi je postao kralj, iako ga zapravo uopće ne krase vrline koje su za to potrebne. Također, mora se pomiriti s činjenicom da više nije kraljica te da potpuno gubi kontrolu nad događajima oko sebe. Kao da su joj otkazale kočnice na automobili u rubu provalije, a ona ne može ništa učiniti da ga zaustavi i zato je prestravljena. Svjesna je da je i sama sudjelovala u događajima koji su doveli do sukoba, a sada nema povratka – ističe britanska glumica Olivia Cooke koja u ovoj seriji glumi Alicent Hightower.

Njezino rivalstvo s Rhaenyrom Targaryen, koju utjelovljuje Emma D'Arcy, u fokusu je bilo tijekom cijele prve sezone, a u drugoj prerasta u pravi rat. Brutalni sukob u kojemu su na jednoj strani "crni", a na drugoj "zeleni" u novoj se sezoni širi na cijelo kraljevstvo, a već prva epizoda donosi ključne prekretnice. U Hrvatskoj se može pogledati od sutra na platformi Max te na na programu HBO.

Zbivanja koja serija prati zapravo se događaju gotovo 200 godine prije radnje "Igre prijestolja", jedne od najuspješnijih serija u povijesti televizije, koja je u samom vrhu po podacima o gledanosti, nagradama i ocjenama te drži nekoliko Guinnessovih rekorda. Serijal nastao po romanima Georgea R.R. Martina obilježio je prošlo televizijsko desetljeće, a "Zmajeva kuća" nastavlja tu tradiciju. A koliko ta činjenica stvara pritisak glumcima?

– Cijelo vrijeme imam taj osjećaj da sam dio nečeg nevjerojatno velikog, i to posebice sada kada izlazi druga sezona. Tijekom snimanja prve sezone bila sam možda i pomalo nesvjesna kakve će reakcije publike biti i koliki će utjecaj ova serija imati. Međutim kad je serija prikazana, nemoguće je bilo ne osjetiti toliku moć i značaj, prije se takvo što nije moglo ni zamisliti. Stvarno je divno osjetiti koliko je ova serija omiljena među fanovima i koliko god to bio i određeni pritisak, toliko je i poticaj da kao glumac daš sve od sebe – kaže Olivia Cooke koja priznaje kako je "Igru prijestolja" prvi put gledala tek nakon što je dobila ulogu i da je tek tada postala svjesna o koliko se velikoj prilici radi.

Zanimljivo je da isto govori i većina ostalih glumaca. Doduše, neki su, poput Ewana Mitchella koji glumi Aemonda Targaryena, već otprije u medijima poznati po svojim izjavama da original nikada nisu ni gledali, i to kako bi spriječili da to utječe na njihovu izvedbu. S druge strane, Tom Glynn-Carney, koji glumi kralja Aegona II Targaryena i s kojim smo razgovarali, kaže nam kako mu se bilo lakše pripremiti za ulogu uz seriju i knjige. Za razliku od "Igre prijestolja", koja je nastala prema zbirci "Pjesma leda i vatre", a koja još nije u cijelosti objavljena, te je serija zapravo prestigla radnju knjiga, "Zmajeva kuća" je nastala na temelju već objavljene knjige "Vatra i krv". Štoviše, radnja serija prilično vjerno prati onu sa stranica knjiga.

Jedna od glavnih karakteristika likova u “Igri prijestolja”, pa i sada u “Zmajevoj kući”, jest da uglavnom nisu crno-bijeli. U isto vrijeme mogu navući na sebe bijes gledatelja, ali i suosjećanje te divljenje. U isto vrijeme mogu biti pozitivci za koje se navija i negativci koje se prezire. Foto: HBO

– Moram priznati da nisam prije ove uloge gledao "Igru prijestolja", takva tematika nije me baš privlačila, ali svi moji prijatelji su bili veliki fanovi. No kada sam dobio ulogu, htio sam upoznati sve likove i taj svijet u kojemu žive tako da sam pročitao sve knjige i pogledao seriju. Stoga, što se mene tiče, znam kakva je sudbina moga lika, barem u knjigama, ali trudim se to ne otkrivati onima koji su odlučili ne znati to prije emitiranja serije. U nekim je trenucima to bio velik izazov za mene – kaže Tom Glynn-Carney koji nam govori i o svom liku na početku nove sezone i kako se razvio od dječaka u prvoj sezoni do kralja u drugoj.

– Aegon je postao kralj i nosi se s time najbolje što može, no treba priznati da se ne snalazi u toj ulozi baš najbolje. Želi u isto vrijeme biti voljen i izazvati strahopoštovanje, ali teško balansira između te dvije krajnosti. Iz njega izviru gnjev, ogorčenost, ali i ranjivost. Jako je eksplozivan i u jednom trenutku je zabavan i sretan, a već u drugom razbija sve oko sebe. Često je stoga zbunjen i nesiguran, ali zapravo ga je bilo puno zanimljivije portretirati kao lika u ovoj sezoni jer je puno kompleksniji. Nije više dijete, ima puno više slojeva i što ih se više otkriva, to je zanimljiviji kao lik – kaže ovaj glumac.

Jedna od glavnih karakteristika likova u "Igri prijestolja", pa i sada u "Zmajevoj kući", jest da uglavnom nisu crno-bijeli. U isto vrijeme mogu navući na sebe bijes gledatelja, ali i suosjećanje te divljenje. U isto vrijeme mogu biti pozitivci za koje se navija i negativci koje se prezire. Također, nitko nije siguran od smrti i svatko u bilo kojem trenutku može biti lišen života, bez obzira na to koliko je kao lik važan ili zanimljiv. No koliko je onda zahtjevno utjeloviti jedan takav lik?

Nitko nije siguran od smrti i svatko u bilo kojem trenutku može biti lišen života, bez obzira na to koliko je kao lik važan ili zanimljiv Foto: HBO

– Mislim da je ključno shvatiti motive svakog lika i shvatiti ga kao osobu. Mislim da nitko na svijetu za sebe ne misli da je potpuno zla osoba. Ljudi rade loše stvari jer su očajni, jer su uplašeni, jer su indoktrinirani pa misle da je to što čine ispravno... Ako se tako pristupi liku, onda to i gledatelji osjećaju. Zapravo su likovi u ovoj seriji jako realistični jer su jako kompleksni – zaključuje pak Olivia Cooke koja ističe i kako je snimanje baš zbog te kompleksnosti bilo veoma zahtjevno, dugotrajno i intenzivno. Također, ono uključuje zahtjevne pripreme, razgovore sa scenaristima i redateljima, probe...

– Svaka scena je intenzivna i zahtjevna, samo jedan sastanak Malog vijeća snima se tri dana – kaže Cooke, a s njome se slaže i Phia Saban, njezina kći na ekranu, koja ističe kako su snimanja često bila zahtjevna zbog same radnje. Mnogo je, naime, scena koje uključuje nasilje, kako fizičko tako i verbalno, što je još jedna od karakteristika po kojoj je ova serija poznata.

– Bez otkrivanja što će se dogoditi, mogu reći da će biti jako puno upečatljivih scena, puno vrištanja i plakanja. Događanja pred našim likovima su zaista kaotična i čeka ih hektičnih osam epizoda, a moram priznati da sam u nekim trenucima kao glumica osjetila istinski strah. Glumcu je to uvijek dodatni izazov, ako se osjeća uistinu uznemireno – govori Phia Saban, koja glumi novu kraljicu Helaenu Targaryen.

Glumci ističu da je snimanje scena u kojima lete na zmajevima najzanimljivije iskustvo na setu. Prvo im pokažu animiranu snimku kako bi to u konačnici trebalo izgledati, onda sjedaju na sedlo i glume, a zmajevi se dodaju kasnije Foto: HBO

– Helaena zapravo postaje kraljica kada njezin suprug i brat Aegon postaje kralj. Ona tom novom ulogom nije oduševljena, ograničava je, a dodatno joj otežava što je većina obitelji ne razumije. U tom smislu je možda najbliža s majkom, Alicent Hightower, s kojom na trenutke pokazuje znakove bliskosti, što je zanimljivo jer je Olivia samo pet godina starija od mene u stvarnosti pa je bilo jako zahtjevno ostvariti taj odnos majke i kćeri – ističe Saban.

Osim Olivije Cooke, svi ostali glumci s kojima smo razgovarali u seriji glume djecu glavnih likova iz prve sezone, a ona su sada uvučena u rat svojih roditelja. To znači da zapravo u prethodnoj sezoni nisu imali toliko značajne uloge sve do zadnjih nekoliko epizoda i tek sad dolaze više do izražaja. Ova serija, naime, prati višegodišnji vremenski period te primarno vladajuću obitelj Targaryen u tom razdoblju.

– Pritisak je definitivno veći, ali još je veće uzbuđenje. U prvoj sezoni sam se pojavio tek u zadnjim epizodama, bio sam nov na setu i sve mi je bilo nepoznato. No sasvim sam drukčije doživio ovu sezonu, s puno više samopouzdanja kao glumac i više sam involviran u cijelu priču – kaže Harry Collett, koji glumi princa Jacaerysa Velaryona, a s njime se slaže i Bethany Antonia, čiji je lik Baela Targaryen. Ona povratak na set uspoređuje s povratkom u školu nakon praznika.

Matt Smith sjajan je u ulozi princa Daemona Targaryena Foto: HBO

– Kao da smo krenuli u viši razred, sve nam je poznato, svi se već znamo i dobro slažemo, kostimi nam bolje pristaju, navikli smo na šminku i frizure i sad samo moramo dati sve od sebe. Nisu samo gledatelji dugo čekali novu sezonu, i mi smo jedva dočekali da krenemo sa snimanjem. Prošlo je zapravo jako puno vremena otkako smo dobili uloge, bilo to još prije prve sezone, što znači da već godinama živimo sa svojim likovima i drago nam je da su konačno zaživjeli i na malim ekranima. Osobno sam se osjećala jako spremnom za ovu ulogu i također sam više uzbuđena nego nervozna sada kada će svi konačno pogledati nove epizode – kaže Bethany Antonia koja dodaje kako je i sama veliki fan cijelog "Game of Thrones" svijeta te je pogledala sve serije i pročitala je knjige. Njezin je lik na početku ove sezone zaručen za princa Jacaerysa Velaryona, a njihov odnos iz epizode u epizodu raste, kao i njihovi likovi pojedinačno.

– Nas dvoje se znamo našaliti i reći da je naš odnos među najzdravijima u Westerosu. Naši su likovi puni razumijevanja jedno prema drugome i pružaju si potporu. Možda je to zato što su svjedočili tolikim lošim odnosima da znaju što ne žele. Također, oboje su distancirani od svojih roditelja, teško s njima ostvaruju bliskost pa su se okrenuli jedan ka drugome. Što se tiče mog lika, Jace iz jedne sezone u drugu prolazi transformaciju od dječaka do muškarca. Veliku ulogu u tome ima tugovanje za preminulim bratom. On je u tom tragičnom događaju sazrio te se fokusirao isključivo na osvetu. Jednostavno više nije mogao biti dijete, već je morao odrasti i fokusirati se na donošenje dobrih odluka – govori Collett čiji lik, prince Jace, zapravo otvara drugu sezonu.

Glumac Tom Glynn-Carney je kralj Aegon II Targaryen Foto: HBO

Kao što će gledatelji diljem svijeta uskoro vidjeti, nova sezona, pomalo neobično, ne počinje s događajima u Kraljevu Grudobranu (King's Landing) ni na Zmajevom Kamenu (Dragonstone), odnosno ni na jednoj od dviju ključnih lokacija. Umjesto toga vidimo Oštrozimlje (Winterfell) i Zid (Wall), gdje Jacaerys pregovara sa Starkovima. Bez da otkrivamo daljnju radnju, možemo zaključiti kako je to definitivno potez koji će probuditi nostalgiju kod ljubitelja "Igre prijestolja", a zbog toga je to jedna od omiljenih scena i ovom mladom glumcu.

– Bila nam je to jako važna scena jer riječ je o kultnom mjestu za "Igru prijestolja". Tako da sam osjećao posebnu odgovornost dok sam to glumio jer sam znao koliko će fanovima ta scena značiti. Za mene je također bilo jako važno igrati scenu na tako važnom mjestu – kaže Harry Collett koji dodaje kako su ga se u novoj sezoni najviše dojmili specijalni efekti.

– Niti mi ih ne vidimo do samog kraja, a zbilja su spektakularni – ističe, a i on i Bethany Antonia kažu kako ova sezona ima puno više akcije od prve, koja je više bila fokusirana na dvorske intrige. Njih su dvoje u timu "crnih", za razliku od Olivije Cooke, Toma Glynna-Carneya, Phiae Saban, koji su pripadnici "zelenih" pa tako ovi glumci ističu kako se zapravo "dva tabora" na snimanjima zapravo rijetko susreću. Zajedno su bili tek na prvom čitanju.

Britanska glumica Olivia Cooke u ovoj seriji glumi Alicent Hightower Foto: HBO

– Mi kao glumci zapravo ne dobijemo cjelokupni scenarij, nego svatko dobije svoj dio, a onda se svi zajedno nalazimo na zajedničkom prvom čitanju. To je nevjerojatan doživljaj, slušati priču dok svatko čita svoj dio. Tada smo svi osjetili koliko će velika i važna ova sezona biti. Bio je to zaista poseban trenutak, odnosno poseban tjedan. Jer to čitanje ne traje sat ili dva sata kako to neki možda zamišljaju. Dnevno uspijemo proći epizodu do dvije tako da nam cijeli tjedan treba da zajednički pročitamo cijelu sezonu, a u pauzama vježbamo. Također, prije čitanja prikazana nam je prezentacija u kojoj nam je ukratko objašnjeno u kojem će smjeru sezona ići i kakav će ton imati tako da je doživljaj bio potpun. To je zapravo i jedini trenutak kada smo svi na okupu, prije nego što svatko ode snimati na svoju lokaciju – pričaju nam glumci.

Iako svatko "zagovara" svoj tabor, ističu kako zapravo poanta nije opredijeliti se za jedan, nego shvatiti koliko jedan sukob može biti štetan za cijelu dinastiju pa i kraljevstvo. Ipak, ono u čemu se svi slažu jest – koji je najzabavniji i najupečatljiviji dio snimanja.

– Snimanje scena u kojima letimo na zmajevima najzanimljivije je iskustvo na setu, za nas je to puno drukčije nego što gledatelji to vide. Kada dođemo u studio taj dan, prvo nam pokažu animiranu snimku kako bi to u konačnici trebalo izgledati, veoma detaljnu animaciju u kojoj zapravo vidimo "sebe", odnosno naš lik i ono što bismo trebali odglumiti. Onda sjedamo na sedlo i mi to moramo izvesti, a zmajevi se dodaju kasnije – kaže Bethany Antonia koja ističe i izvrsnu kostimografiju i scenografiju serije. Upravo je njezin najavni plakat za drugu sezonu izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama zbog toga što zbog kostima izrazito podsjeća na Daenerys Targaryen, lik koji je obilježio "Igru prijestolja". Govoreći o usporedbama s originalnim serijalom, još jedna od paralela koja se povlači jest ona između kralja Aegona i jednog od najomraženijih negativaca "Igre prijestolja" Joffreyja Baratheona.

– Unatoč sličnostima, mislim da ipak ta dva lika imaju više različitosti. Aegon nije u svojoj suštini zao, on je sposoban i voljeti i to se itekako vidi u prve dvije epizode ove sezone. Ima trenutka kada ga obuzme bijes, ali i kada veoma razumno vlada, tako da je on potpuno drugačiji lik od Joffreyja koji je bio zanimljiv na svoj način, ali ipak je bio hladni psihopat – zaključuje Tom Glynn-Carney koji smatra da je upravo povezanost ove serije s "Igrom prijestolja" ono zbog čega su ulozi pri izlasku nove sezone izrazito visoki.

– Svako od nas osjeća jako puno odgovornosti. S jedne strane pokušavam ne razmišljati o tome kako će fanovi reagirati i pokušavam ne dopustiti da mi to utječe na posao, a s druge uživam u tome. Osjećam se ponizno kada vidim koliko je ljudima stalo do ovoga svijeta i raduje me da će fanovi konačno pogledati novu sezonu. Jedva čekam njihove reakcije! – zaključuje.