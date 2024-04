Šef tvrtke zadužene za seriju "Problem triju tijela" otrovao vlasnika prava, osuđen na smrt

Nova Netflixova hit-serija "Problem triju tijela" ("Three Body Problem") svojom je kompleksnom, na trenutke izluđujućom radnjom fascinirala brojne gledatelje. Temeljena na prvom dijelu slavne znanstveno-fantastične trilogije kineskog pisca Liu Cixina, ova američko-kineska produkcija oscilira između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, zamišljajući prvi ljudski kontakt s izvanzemaljskom civilizacijom. Uz brojne filozofske i znanstvene probleme, bavi se i političkim nasljeđem kineske Kulturne revolucije i Hladnog rata, kao i pitanjem ekologije, morala i odgovornosti za vrstu na putu samouništenja.

Kompleksna knjiga dugo se smatrala nemogućim predloškom za ekranizaciju, a toj je fami doprinio i neuspjeh snimanja filma od kojega su Kinezi nakon mnogo muke odustali 2017. godine. Priča koja se krije iza tog neuspješnog pokušaja i posljedične prodaje prava Netflixu luđa je i od najluđe fikcije.

Sve je počelo 2008. godine kada je Liu Cioxinova trilogija prvi put objavljena kao cjelovito djelo. Usprkos samocenzuri kojoj je autor podlegao kako bi izbjegao pritisak kineskih vlasti, prikaz brutalnosti opresivnoga sistema i uzbudljiva znanstvenofantastična radnja privukli su milijune čitatelja, prvo u Kini, a potom i na Zapadu – među velikim fanovima tog djela isticali su se George R.R. Martin i američki predsjednik Barack Obama, koji je rekao da se njegove političke muke u usporedbi s dilemama prikazanima u Cixinovim knjigama čine sasvim trivijalnima.

Velik uspjeh knjige privukao je pažnju kineskoga milijardera i vlasnika gaming kompanije Youzu Network, koja je između ostaloga producirala igru "Game of Thrones: Winter is Coming" baziranu na hit-seriji HBO-a. Svjestan potencijala "Problema triju tijela", milijarder Lin Qi otkupio je sva prava na adaptacije Liu Cixinovih knjiga te osnovao tvrtku kćer zaduženu isključivo za njihovu eksploataciju. U zadnjih desetak godina tvrtka Three Body Universe producirala je niz djela inspiriranih "Problemom triju tijela", od radiodrama do igre smještene u svijet Minesweepera, no pokušaji snimanja filma uporno su propadali pa je Lin Qi odlučio odustati od projekta i ući u deal s Netflixom, koji mu je ponudio da "Problem triju tijela" adaptiraju autori "Igre prijestolja" David Benioff i DB Weiss.

Nedugo potom, u prosincu 2020. godine, 39-godišnji milijarder primljen je u bolnicu zbog niza bizarnih simptoma od kojih je ubrzo preminuo. Bolnica je o svemu obavijestila kinesku policiju, koja je nakon kraće istrage uhitila direktora kompanije Three Body Universe, Qijeva najbližeg kolegu Xu Yaoa!

Šokantno suđenje koje je uslijedilo pokazalo je da je menadžer zadužen za brigu o adaptacijama "Problema triju tijela" otrovao svojeg poslodavca zbog neslaganja oko načina na koji je Qi upravljao tvrtkom, a po svemu sudeći i zbog odluke da prava na ekranizaciju proda Netflixu. Mješavinu pet snažnih otrova ulio je u probiotički napitak koji se posluživao u njihovim uredima, a kao kolateralne žrtve otrovani su, srećom bez smrtnih posljedica, Qijeva asistentica i još troje najbližih suradnika.

Prošloga tjedna, taman u vrijeme kada su se zahvaljujući Netflixovoj adaptaciji brojni zapadnjaci po prvi put susretali s "Problemom triju tijela", trovač Xu Yao u Šangaju je osuđen na smrt. Ubijeni Lin Qi na odjavnoj je špici posmrtno naveden kao izvršni producent serije koja ga je koštala života.

Osim ovog nesvakidašnjeg zločina, Netflixova adaptacija "Problema triju tijela" izazvala je veliko zanimanje i revolt dijela Kineza i zbog pojednostavljivanja kulturalnih specifičnosti te mijenjanja roda i rase većeg broja likova, kako bi se približila globalnoj publici. Mnogi to smatraju zapadnim preotimanjem kineske kulture pa gledatelje upućuju da pogledaju i kinesku verziju serije, koju smatraju dosljednijom predlošku. Moguće je da su upravo ti problemi mučili i Xu Yaoa, ali na suđenju, prema onome što je dostupno javnosti, detalji motiva za svirepi zločin nisu razjašnjeni.