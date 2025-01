Otkrivena zavjera oko kultne fotografije djevojčice spaljene napalmom u Vijetnamu

Fotografija "Teror rata", poznata i kao "Napalm djevojčica", jedna je od najpotresnijih ratnih fotografija ikada snimljenih, a nastala je prije više od pedeset godina, točnije 8. lipnja 1972. godine, no nakon subotnje premijere filma "The Stringer" na Sundance Film Festivalu ona ponovno postaje predmet rasprave. Naime, ovaj dokumentarac donosi zapanjujuću tvrdnju da autor fotografije nije Nick Ut, poznati fotoreporter Associated Pressa i dobitnik Pulitzerove nagrade, nego Nguyen Thanh Nghe, vijetnamski "freelance" fotograf koji je tada radio kao vozač za NBC, a koji je sliku prodao AP-u za samo 20 dolara.

Film "The Stringer", koji je režirao Bao Nguyen, prikazuje istraživanje nekolicine novinara u kojemu je glavni akter Carl Robinson, bivši AP-ov urednik fotografije u tadašnjem Saigonu. Robinson je 2010. godine stupio u kontakt s naratorom i glavnim istražiteljem filma Garyjem Knightom, no prošlo je više od desetljeća prije nego što je ekipa filma počela istraživati tvrdnju da Nick Ut nije pravi autor fotografije. Ključna osoba u cijeloj situaciji je Horst Faas, bivši glavni urednik fotografije AP-a koji je preminuo 2012. godine, a Robinson kaže kako mu je upravo on naredio da kao autora fotografije navede Uta, što je Knight komentirao u filmu.

"Mislim da AP to ne bi napravio zapadnom fotografu. Faas se tada mogao izvući s navodnom krivom atribucijom jer su Vijetnamci – osobito oni koji nisu bili zaposleni, poput Nghea – bili autsajderi u svojoj zemlji. Znali su da njih nitko neće slušati", rekao je Knight. Mogući razlog ove Faasove odluke, navode u filmu, jest da je 21-godišnji Nick Ut bio jedini fotoreporter AP-a na terenu toga dana, no postoji i mogućnost da je Faas osjećao krivnju zbog Utova starijeg brata Huynha Thanha Mya, kojega je 1965. poslao na zadatak na kojem je ovaj, nažalost, smrtno stradao.

Associated Press odbili su sudjelovati u filmu te su proveli vlastitu istragu koju su opisali na 23 stranice izvješća i objavili nekoliko dana prije premijere filma. Ondje jasno navode da je Nick Ut pravi autor fotografije te kako su o tome razgovarali sa sedam svjedoka koji nisu sudjelovali u dokumentarcu – neki zato što ih dokumentaristi nisu kontaktirali, a neki zato što nisu htjeli potpisati ugovor o tajnosti podataka. Carl Robinson u izvješću je nazvan nezadovoljnim bivšim zaposlenikom, a unatoč svemu, AP je spreman pregledati dokaze koje su dokumentaristi prikupili, no to znači da bi ekipa filma trebala ukinuti ograničenja postavljena ugovorima o tajnosti podataka, što oni nisu komentirali.

Nick Ut nije odgovorio na brojne pozive koje su mu uputili dokumentaristi, dok Ngheovo autorstvo potvrđuju njegov brat, koji je navodno odnio film AP-u, njegova kći, koja tvrdi kako nije imao drugog izbora doli prihvatiti priču AP-a, te nekoliko fotoreportera. Nekada djevojčica s fotografije, a danas 61-godišnjakinja Kim Phuc smatra kako je "The Stringer" napad na Nicka Uta, a u filmu Garyja Knighta odbila je sudjelovati jer kaže kako zna da je lažan.