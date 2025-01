"Nominacije nisam gledao jer sam čuvao živce! Shvatit ću što smo postigli tek kad spakiramo kofere"

Nominacije za 97. Oscare objavila je Američka akademija filmskih umjetnosti i znanosti danas u popodnevnim satima, a Hrvatska će taj dan još dugo pamtiti, jer je prvi put od osamostaljenja, neki hrvatski film zaradio nominaciju za tu najprestižniju svjetsku filmsku nagradu. Riječ je o, naravno, "Čovjeku koji nije mogao šutjeti" redatelja Nebojše Slijepčevića koji je postigao povijesni uspjeh postavši i prvi hrvatski film ikada nominiran u kategoriji najboljeg kratkometražnog igranog filma, a oprezno se usudimo nadati, dobre su šanse i da Oscar iz Los Angelesa doputuje u Hrvatsku u rukama Nebojše Slijepčevića.

- Nominacije uživo nisam gledao jer sam čuvao svoje živce! Presretan sam što smo dobili nominaciju, no malo mi je to još uvijek nepojmljivo. Vjerojatno ću do kraja shvatiti što smo napravili tek kad spakiramo kofere za Los Angeles. Ove emocije tek su dio onoga što sam stvarno osjetio. Kampanje za Oscara traju dugo, intenzivne su i ono što je presudno, s obzirom da za filmove glasaju članovi Akademije, jest podrška zajednice. Ja sam zaista osjetio veliku podršku te zajednice, i svih naših ljudi koji se bave filmom kod nas i vani. Jako sam zahvalan svima koji su pomogli da dođemo do nominacije. To je bio apsolutno timski rad - skromno je na press konferenciji povodom nominacije za Oscar izjavio redatelj Nebojša Slijepčević.

S njim se složio i producent Danijel Pek iz produkcijske kuće Antitalent, kazavši da su imali veliku podršku i publike, Ministarstva kulture i kolega.

- I u Hrvatskoj i u inozemstvu ljudi su prepoznali da je ovaj film značajan, dobar i da može doći i do onih ljudi koji su izvan našeg kulturnog ili povijesnog kruga, da ga mogu razumjeti i da mogu shvatiti njegovu poruku - kazao je Pek, koji s Katarinom Prpić potpisuje produkciju filma.

- Pomalo sam praznovjeran pa ću reći samo da je ovo tek nominacija, a mi sanjamo veliko. Sada nam predstoji borba, da dođemo do što većeg broja članova Akademije kako bi pogledali film. I idemo se boriti. Ne smijemo šutjeti. Znam ja - jednostavan je bio glavni glumac filma Goran Bogdan.

- Ovo je zaista veliki uspjeh, veliko priznanje i zahvaljujem cijeloj ekipi, ali i HAVC u i Chrisu Marcichu i svima onima koji rade na tome da naš hrvatski film bude što bolje promoviran u inozemstvu. Čestitamo vam od srca. Svi smo uzbuđeni i svi smo jako radosni. Ovo je prvi hrvatski film koji je ušao u nominacije za Oscara otkad uopće imamo neovisnu državu i to je ogroman uspjeh, a mislim da su i izjave svih sudionika, dakle i Nebojše Slijepčevića kao redatelja i Daniela Peka kao producenta i glavnog glumca Gorana Bogdana pokazale da su oni samozatajni i skromni ljudi, ali beskrajno kreativni i uspješni u tome što rade. To nas čini još više ponosnima. Vaš film nikoga nije ostavio ravnodušnim. Nema niti jednog gledatelja, nema niti jednog žirija koji nije najljepšim riječima i najvećim pohvalama ispratio ovaj film. I mi se svi nadamo da će kampanja ovih zadnjih još par tjedana biti uspješna i da ćemo vas ponovno pozdraviti i nakon dodjele Oscara - oduševljeno je pak izjavila ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

"Čovjek koji nije mogao šutjeti" za zlatni kipić u svojoj kategoriji natjecat će se s još četiri sjajna filma. Jedan od njih je i "Anuja", film na hindskom jeziku američkog redatelja Adama J. Gravesa, koji govori o nadarenoj 9-godišnjoj indijskoj djevojčici Anuji, zaposlenoj u tvornici odjeće u Delhiju, a koja dobije rijetku priliku za školovanje. Drugi film u konkurenciji, "The Last Ranger" redateljice Cindy Lee, bavi se pričama afričkih rendžera koji se bore za očuvanje ugroženih životinjskih vrsta, treći, "A Lien", braće Davida i Sama Cutler-Kreutz, drama o nehumanom američkom imigracijskom sustavu, dok četvrti "I'm Not A Robot" Victorije Warmerdam propituje našu ovisnost o tehnologiji i sve ono što nas čini ljudima.