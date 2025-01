Nebojša ide u Hollywood! "Čovjek koji nije mogao šutjeti" nominiran za Oscara

Hrvatski film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" redatelja Nebojše Slijepčevića ostvario je povijesni uspjeh osvojivši nominaciju za prestižnu filmsku nagradu Oscar u kategoriji najboljeg kratkog igranog filma.



Ovo je prvi put u povijesti da je jedan hrvatski film došao do nominacije za nagradu Oscar u toj kategoriji! Film je prethodno već ostvario niz zapaženih uspjeha na međunarodnoj sceni, uključujući Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Cannesu i Europsku filmsku nagradu, a prikazan je na više od 80 festivala diljem svijeta.

Nominacija za Oscara dolazi nakon što je film prvo bio uvršten među 15 naslova na užem izboru. Konačni glasovi članova Akademije, rezultirali su službenom nominacijom koja je objavljena 23. siječnja. Ceremonija dodjele Oscara, gdje će se saznati konačni pobjednik, održat će se 3. ožujka 2025. godine. Bez obzira na konačni ishod, sama nominacija već predstavlja nevjerojatan uspjeh za hrvatski film.

Film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" govori o istinitom događaju i herojskom djelu Kaštelanina Toma Buzova. Taj umirovljeni časnik JNA jedini se, 27. veljače 1993. kada su u Štrpcima u Bosni i Hercegovini naoružane srpske paravojne snage zaustavile vlak s 500 putnika na relaciji Beograd-Bar te počinile ratni zločin pogubivši 19 muslimana, suprostavio tom zločinačkom činu, a zbog toga je i sam izgubio život.

"Prva ideja za film došla je od producenta Danijela Peka, koji mi je prije pet godina poslao tekst Borisa Dežulovića i rekao: "Hajdemo raditi film o ovome." Sjećam se da sam sjedio u autobusu i odmah mu odgovorio da može, ali da film ne želim snimiti iz perspektive Tome Buzova, nego iz perspektive čovjeka koji je sjedio do njega u kupeu i šutio. Pek se složio i to je bilo to, čitav se dogovor odvio u petnaestak minuta. Nekoliko godina kasnije, uz pomoć Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, dokopao sam se spisa sa suđenja počiniteljima tog ratnog zločina. Pročitao sam nekoliko tisuća stranica svjedočanstava i napravio prvi draft scenarija u kojem su svi likovi osim Buzova izmišljeni, ali dijalozi su temeljeni na stvarnima" ispričao je Slijepčević za Večernji list nakon što je njegov film nagrađen u Cannesu, a više svih reflektora Cannesa značila mu je, kazao je, poruka sina ubijenog kapetana JNA.

Scenarij napisao je redatelj Nebojša Slijepčević, a uloge u filmu nose Goran Bogdan, Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Nebojša Pop Tasić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko i Robert Ugrina.



"Čovjek koji nije mogao šutjeti" nastao je u produkciji kuće Antitalent, a producenti su Katarina Prpić i Danijel Pek. Koproducentice su Katya Trichkova (Contrast Films, Bugarska) i Noëlle Lévénez (Les Films Norfolk, Francuska), a koproducent je Boštjan Virc (Studio Virc, Slovenija).