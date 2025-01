"Čovjek koji nije mogao šutjeti" zaradio nominaciju za Oscara, “Emilia Pérez” postavila rekord

Nakon dva odgađanja zbog razornih požara u Los Angelesu, danas u 14:30 sati objavljene su nominacije za 97. dodjelu nagrada Oscar koje su uživo iz Samuel Goldwyn Theatrea u Beverly Hillsu prenijeli Rachel Sennott i Bowen Yang.

Posebno uzbuđenje vlada u hrvatskoj filmskoj zajednici jer se film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" redatelja Nebojše Slijepčevića našao četiri nominirana u kategoriji za najbolji kratki igrani film. Film se za Oscare kvalificirao osvojivši prestižnu Zlatnu palmu u Cannesu te Europsku filmsku nagradu, kao i Grand Prix na Melbourne International Film Festivalu, a ovo je prvi put u povijesti da je jedan hrvatski film nominiran u toj kategoriji.

Gangsterski mjuzikl o transrodnom narkobossu redatelja Jacquesa Audiarda, "Emilia Pérez", postavila je rekord s najviše nominacija za film koji nije na engleskom jeziku - njih čak trinaest. Usporedbe radi, samo tri filma ikada su dobila više nominacija, njih 14, i to su "Titanik", "All About Eve" i "La La Land". Glavna glumica, Karla Sofía Gascón, koja tumači naslovnu ulogu Emilije Pérez, postala je i prva transrodna glumica ikada nominirana za ovu prestižnu nagradu.

Ovogodišnja dodjela Oscara održat će se 2. ožujka 2025. u Dolby Theatreu u Hollywoodu. Po prvi put u povijesti, ceremoniju će voditi popularni komičar Conan O'Brien, poznat po svojoj dugogodišnjoj karijeri voditelja kasnonoćnih talk showova.

Popis nominiranih za 97. Oscare:

Najbolji glumac u sporednoj ulozi



Yura Borisov, “Anora”

Kieran Culkin, “A Real Pain”

Edward Norton, “A Complete Unknown”

Guy Pearce, “The Brutalist”

Jeremy Strong, “The Apprentice”

Najbolja kostimografija



"A Complete Unknown”

“Conclave”

“Gladiator II”

“Nosferatu”

“Wicked”

Najbolja glazba



“The Brutalist”

“Emilia Pérez”

“Conclave”

“Wicked”

“The Wild Robot”

Najbolja šminka i frizura



“A Different Man”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“The Substance”

“Wicked”

Najbolji kratki igrani film



“Anuja”

“The Last Ranger”

“A Lien”

“The Man Who Could Not Remain Silent”

Najbolja glumica u sporednoj ulozi



Monica Barbaro, “A Complete Unknown”

Ariana Grande, “Wicked”

Felicity Jones, “The Brutalist”

Isabella Rossellini, “Conclave”

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Najbolji adaptirani scenarij



“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Nickel Boys”

“Sing Sing”

Najbolji originalni scenarij



“Anora”

“The Brutalist”

“A Real Pain”

“The Substance”

“September 5”

Najbolji kratki animirani film



“In the Shadow of Cypress”

“Wander to Wonder”

“Yuck”

“Magic Candies”

“Beautiful Men”

Najbolja pjesma



“Mi Camino” from “Emilia Pérez”

“El Mal” from “Emilia Pérez”

“Never Too Late” from “Elton John: Never Too Late”

“The Journey” from “The Six Triple Eight”

“Like a Bird” from “Sing Sing”

Najbolji dugometražni dokumentarac



“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

Najbolji kratki dokumentarac



“Death by Numbers”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“The Only Girl in the Orchestra”

“Instruments of a Beating Heart”

Najbolji dugometražni animirani film



"Flow”

“Inside Out 2”

“Memoir of a Snail”

“Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”

Najbolja scenografija



“The Brutalist”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Nosferatu”

“Wicked”

Najbolja montaža



“Anora”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“The Brutalist”

Najbolji strani film



“I’m Still Here”

“The Girl with the Needle”

“Emilia Pérez”

“The Seed of the Sacred Fig”

“Flow”

Najbolji zvuk



“A Complete Unknown”

“Dune: Part Two”

“Wicked”

“Emilia Perez”

“The Wild Robot”

Najbolji vizualni efekti



“Alien: Romulus”

“Better Man”

“Dune: Part Two”

“Kingdom of the Planet of the Apes”

“Wicked”

Najbolja fotografija



“The Brutalist”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

Najbolji glumac u glavnoj ulozi



Adrien Brody, “The Brutalist”

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave”

Sebastian Stan, “The Apprentice”

Najbolja glumica u glavnoj ulozi



Mikey Madison, “Anora”

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

Cynthia Erivo, “Wicked”

Demi Moore, “The Substance”

Fernanda Torres, “I’m Still Here”

Najbolja režija



Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Sean Baker, “Anora”

Brady Corbet, “The Brutalist”

James Mangold, “A Complete Unknown”

Coralie Fargeat, “The Substance”

Najbolji film



“Anora”

“The Brutalist”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

“Nickel Boys”

“The Substance”

“Wicked”