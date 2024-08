Moje "Paukove staklene perle" poruka su ljudima da budu povezani i u ljubavi, a ne samo na internetu

Splitska pjesnikinja Maja Tomas prije mjesec dana predstavila je svoju novu zbirku poezije "Bez riječi", a odmah nakon toga našla se na velikoj svjetskoj izložbi umjetnosti u One Art Space Galery u New Yorku. I to svojom art fotografijom "Paukove staklene perle" koju je snimila u svom Splitu, a koju je odabrala talijanska umjetnička organizacija PitturiAmo, organizator događaja.

Događaj u New Yorku zapravo je inauguracija Međunarodne nagrade za umjetnost, čiji je cilj umjetnicima pružiti vidljivost i pronaći 25 talenata koji će biti uključeni u mrežu međunarodnih umjetnika od posebnog značaja. Oni će imati priliku ući u najpoznatije galerije u Europi – u Rimu, Beču, Madridu, Milanu...

– Prijavljeno je nas oko 700 umjetnika iz svih područja, a uža selekcija obavit će se 8. rujna. Tada će u La Repubblici biti objavljeno kojih je 25 umjetnika ušlo u top izbor iz svih vizualnih umjetnosti – objašnjava Maja Tomas.

Umjetnici koji uđu u taj najuži izbor imat će priliku biti u kontaktu s kolekcionarima, kritičarima, kustosima ili jednostavno ljubiteljima umjetnosti.Tako će novi talenti biti otkriveni i dostupniji.

– Smatram se konstruktivnom članicom i čuvaricom hrvatske kulture. Osjećam da je moja misija širiti ljubav, dobru volju i ljepotu svijeta – kazala je ova splitska pjesnikinja i art fotografkinja nakon otvorenja newyorške izložbe, na koju je otputovala s kćerkom Marinom.

Maja Tomas na svjetskoj izložbi umjetnosti u One Art Space Galery Foto: MARINA TOMAS ĐEKIĆ

Objasnila nam je i kako je nastala njezina fotografija koja sada izaziva pozornost u New Yorku.

– Moja fotografija "Paukove staklene perle" nastala je na splitskoj plaži Bačvice, jednog dana poslije kiše. Igrom prirode i svjetla stvorile su se staklene perle i odmah sam znala da je to slika koja će izazvati pažnju. Fotografirala sam je, promatrala i u njoj vidjela dubok kontekst te igru umjetnosti i poruke koju slika mora imati. Naime, fotografija predstavlja moju viziju i moju misiju, a to je mreža povezivanja svih ljudi na svijetu. Danas smo svi umreženi internetom, svijet je postao globalno selo, ali ljudi nisu nikada manje komunicirali. Moja je potreba poslati poruku da ljudi moraju biti stvarno povezani, više se voljeti i poštivati, kao nekada, i učiniti svijet lijepim mjestom, kakvo on doista i jest kada nema mržnje i ratova – zaključuje Maja Tomas.