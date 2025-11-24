"Drvene ptice" su najbolja drama, "Six" najbolji mjuzikl, a "Hamlet" najbolji balet

Prvo i najvažnije: nagrade za životno djelo našle su se u rukama dvije izuzetne umjetnice. Za svoj nemjerljiv dopinos drami nagrađena je Branka Cvitković, a za balet Almira Osmanović.

Nagradu hrvatskog glumišta za najbolju dramsku predstavu u cjelini dobile su "Drvene ptice" Lidije Deduš u režiji Ivana Plazibata i koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, najbolji mjuzikl je „Six“ Tobyja Marlowa i Lucy Moss u režiji Igora Barberića i produkciji Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija, najbolji balet je „Hamlet“ HNK Zagreb u režiji i koreografiji Lea Mujića.

„Drvene ptice“, ali i "Vještice iz Salema" Arthura Millera HNK Osijek donjele su Nagradu hrvatskog glumišta za najbolju režiju drama Ivanu Plazibatu. Leo Mujić je s „Hamletom“ najbolji koreograf, a Nagrada za najbolje redateljsko ostvarenje u mjuziklu pripala je Igoru Barberiću za mjuzikl "Six". Najbolji novi prizvedeni dramski tekst je Arterarijeva „Kućica za pse“ Marija Mažića, Romana Nikolića i Dorotee Šušak.

Nagradu za najbolju žensku ulogu u drami dobila je Dijana Vidušin za ulogu u monodrami "Ljudski glas" Jeana Cocteaua u režiji Juga Đorđevića i produkciji Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula, a onu za najbolju mušku ulogu Vedran Mlikota za ulogu Slavka u predstavi "Otac, Kći i Duh Sveti" Mate Matišića u režiji Janusza Kice i produkciji Satiričkog kazališta Kerempuh, Zagreb.

Sunčana Zelenika Konjević dobila je Nagradu za najbolju sporednu žensku ulogu za ulogu Kate u predstavi "Drvene ptice" i ulogu M´Lynn Eatenton u predstavi "Čelične magnolije" Roberta Harlinga u režiji Barbare Rocco i koprodukciji Fakin teatra, Zagreb i Scene Ribnjak, Zagreb, Dušan Gojić Nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu u "Kućici za pse“. Za izuzetno ostvarenje mladih glumca do 28 godina nagrađeni su Vanja Čiča za ulogu Snahe u predstavi "Prst" Doruntine Bashe u režiji Anice Tomić i koprodukciji Teatra igre, Vinkovci i Slavonskog Brodveja, Slavonski Brod i Tarik Žižak za ulogu Bekima u predstavi "Nigdje, niotkuda" Bekima Sejranovića - Gorana Vojnovića u režiji Ivice Buljana i koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka i Hrvatskog narodnog kazališta Split.

Nagrada za najbolju predstavu za djecu putuje u Zadar, u Kzališe lutak Zadar za "Misto di raste Lavandulilili" Vanje Jovanovića i Patrika Gregureca u režiji Vanje Jovanovića, dok su za uloge u predstavama za djecu nagrađeni Mia Roknić za ulogu Anne u predstavi "Zlatokosa" Nine Kleflin po motivima priče Braće Grimm u režiji Nine Kleflin i produkciji Gradskog kazališta mladih Split i Bojan Beribaka za ulogu Cvilidrete u predstavi "Cvilidreta" Braće Grimm u režiji Tamare Damjanović i produkciji Kazališta Marina Držića iz Dubrovnika.

Kazalištu za djecu pripala je i Nagrada za izniman doprinos kazališnoj umjetnosti a dobila ju je nezavisna kazališna skupina za djecu i mlade Teatar Poco Loco iz Zagreba.

Zoran Čubrilo najbolji je glumac u radio drami i to u radio drami "Na kraju duge 1. i 2. dio" Josipa Kirigina u režiji Mislava Brečića. Vinko Brešan osvojio je Nagradu hrvatskog glumišta za najbolju režiju Tv drame i to za šestu epizodu druge sezone „Dnevnika velikog Perice

Nagrada za najbolju scenografiju pripala je Zdenku Bašiću i Nevenu Mihiću za balet "Snježna kraljica" Davora Bobića u koreografiji i režiji Svebora Sečaka u koprodukciji HNK Split i HNK Osijek, a ona za najbolju kostimografiju Mariti Ćopo za predstavu za djecu i mlade "Cvilidreta" Kazališta Marina Držića.

Nagrada za njbolju žensku ulogu u mjuziklu pripala je Zorani Kačić Čatipović za ulogu Perine Rapetinove u opereti "Spli'ski akvarel" Ive Tijardovića u režiji Krešimira Dolenčića i produkciji HNK Split, a ona za najbolju mušku ulogu u mjuziklu Draženu Bratuliću za ulogu Jeana Valjeana u mjuziklu "Jadnici" Alaina Boublila i Claude-Michela Schönberga u režiji Stanislava Moše i produkciji Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Od mladih iz mjuzikla nagrađena Katarina Margaretić za ulogu Cosette u mjuzilku "Jadnici" i ulogu Marie u mjuziklu "Priča sa zapadne strane" Leonarda Bernsteina u režiji i koreografiji Lea Mujića i produkciji Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

Nagradu za njbolju žensku baletnu ulogu osvojila je Irina Čaban Bilandžić za naslovne uloge u baletima "Šeherezada" Nikolaja Rimski-Korsakova u koreografiji Denisa Matvienka i "Gospođe Bovary" na glazbu raznih autora u koreografiji Valentine Turcu i produkciji Hrvatskog narodnog kazališta Split i za ulogu Snježne kraljice Davora Bobića u koreografiji i režiji Svebora Sečaka, a za najbolju mušku Guilherme Gameiro Alves za ulogu Klaudija u baletu "Hamlet". Od mladih baletnih umjetnika do 28 godina nagrađen je Pavel Savin za ulogu Don Josea u baletu "Carmen" na glazbu Georgesa Bizeta u koreografiji Rolanda Petita i produkciji HNK Zagreb.