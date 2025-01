Drama o izboru pape vodi, u utrci za nagrade "mladi Trump" i dva horora

Britanska akademija filmske i televizijske umjetnosti (BAFTA) objavila je nominacije za svoje 78. godišnje filmske nagrade, koje će se održati 16. veljače u Londonu. Vatikanska drama "Konklava" predvodi s impresivnih 12 nominacija, dok je glazbeno-kriminalistički-mjuzikl "Emilia Pérez" o transrodnom narkobossu osvojio 11 nominacija.

"Konklava", film redatelja Edwarda Bergera s Ralphom Fiennesom u glavnoj ulozi, nominiran je u najvažnijim kategorijama, uključujući najbolji film, najbolji britanski film, najbolju režiju i najbolju mušku ulogu. Isabella Rossellini također je nominirana za najbolju sporednu žensku ulogu u ovom filmu.

"Emilia Pérez" Jacquesa Audiarda pokazao se kao iznenađujući favorit s 11 nominacija, uključujući tri glumačke nominacije - za Karlu Sofíu Gascón u glavnoj ulozi te Selenu Gomez i Zoe Saldañu u sporednim ulogama. Među najvećim iznenađenjima je uspjeh irskog filma "Kneecap" koji je osvojio rekordnih šest nominacija za debitantski film. Hugh Grant je također iznenadio nominacijom za glavnu mušku ulogu u horor filmu "Heretic". Kontroverzna drama o mladom Donaldu Trumpu "The Apprentice" zaslužila je dvije nominacije, za najboljeg glavnog glumca Sebastiana Stana kao Trumpa i najboljeg sporednog glumca, Jeremyja Stronga u ulozi beskrupuloznog odvjetnika Roya Cohna.

Značajan propust predstavlja izostanak nominacije za Denzela Washingtona za ulogu u filmu "Gladijator II", čime slavni glumac i dalje ostaje bez ijedne BAFTA nominacije u karijeri. Popularni mjuzikl "Zlica", unatoč sedam nominacija u tehničkim kategorijama, nije uspio ući u utrku za najbolji film.

Ovogodišnje nominacije obilježila je iznimna žanrovska raznolikost. Uz drame i povijesne filmove, nominirani su i horor filmovi ("Heretik", "Supstanca"), mjuzikl ("Zlica"), biografski filmovi ("A Complete Unknown") te blockbusteri ("Dina 2", "Gladiator II").

Ceremonija dodjele BAFTA nagrada, koju će voditi David Tennant, održat će se u Royal Festival Hallu u Londonu. Popis svih nominiranih donosimo na kraju članka.

NAJBOLJI FILM



Anora



The Brutalist



A Complete Unknown



Conclave



Emilia Pérez

REDATELJ



Sean Baker – Anora



Brady Corbet – The Brutalist



Edward Berger – Conclave



Denis Villeneuve – Dune: Part Two



Jacques Audiard – Emilia Pérez



Coralie Fargeat – The Substance

GLAVNI GLUMAC



Adrien Brody – The Brutalist



Timothée Chalamet – A Complete Unknown



Colman Domingo – Sing Sing



Ralph Fiennes – Conclave



Hugh Grant – Heretic



Sebastian Stan – The Apprentice

GLAVNA GLUMICA



Cynthia Erivo – Wicked



Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez



Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths



Mikey Madison – Anora



Demi Moore – The Substance



Saoirse Ronan – The Outrun

SPOREDNI GLUMAC



Yura Borisov – Anora



Kieran Culkin – A Real Pain



Clarence Maclin – Sing Sing



Edward Norton – A Complete Unknown



Guy Pearce – The Brutalist



Jeremy Strong – The Apprentice

SPOREDNA GLUMICA



Selena Gomez – Emilia Pérez



Ariana Grande – Wicked



Felicity Jones – The Brutalist



Jamie Lee Curtis – The Last Showgirl



Isabella Rossellini – Conclave



Zoe Saldaña – Emilia Pérez

ORIGINALNI SCENARIJ



Anora



The Brutalist



Kneecap



A Real Pain



The Substance

ADAPTIRANI SCENARIJ



A Complete Unknown



Conclave



Emilia Pérez



Nickel Boys



Sing Sing

BRITANSKI FILM



Bird



Blitz



Conclave



Gladiator II



Hard Truths



Kneecap



Lee



Love Lies Bleeding



The Outrun



Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

BRITANSKI DEBITANTSKI FILM



Luna Carmoon – Hoard



Rich Peppiatt – Kneecap



Dev Patel – Monkey Man



Sandhya Suri, James Bowsher, Balthazar De Ganay – Santosh



Karan Kandhari – Sister Midnight

DJEČJI I OBITELJSKI FILM



Flow



Kensuke’s Kingdom



Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl



The Wild Robot

FILM NA STRANOM JEZIKU



All We Imagine As Light



Emilia Pérez



I’m Still Here



Kneecap



The Seed Of The Sacred Fig

DOKUMENTARNI FILM



Black Box Diaries



Daughters



No Other Land



Super/Man: The Christopher Reeve Story



Will & Harper

ANIMIRANI FILM



Flow



Inside Out 2



Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl



The Wild Robot

FOTOGRAFIJA



The Brutalist – Lol Crawley



Conclave – Stéphane Fontaine



Dune: Part Two – Greig Fraser



Emilia Pérez – Paul Guilhaume



Nosferatu – Jarin Blaschke

MONTAŽA



Anora



Conclave



Dune: Part Two



Emilia Pérez



Kneecap

KOSTIMOGRAFIJA



Blitz



A Complete Unknown



Conclave



Nosferatu



Wicked

ŠMINKA I FRIZURA



Dune: Part Two



Emilia Pérez



Nosferatu



The Substance



Wicked

ORIGINALNA GLAZBA



The Brutalist



Conclave



Emilia Pérez



Nosferatu



The Wild Robot

SCENOGRAFIJA



The Brutalist



Conclave



Dune: Part Two



Nosferatu



Wicked

ZVUK



Blitz



Dune: Part Two



Gladiator II



The Substance



Wicked

CASTING



Anora



The Apprentice



A Complete Unknown



Conclave



Kneecap

VIZUALNI EFEKTI



Better Man



Dune: Part Two



Gladiator II



Kingdom Of The Planet Of The Apes



Wicked

ZVIJEZDA U USPONU



Marisa Abela



Jharrel Jerome



David Jonsson



Mikey Madison



Nabhaan Rizwan

BRITANSKI KRATKI ANIMIRANI FILM



Adiós



Mog’s Christmas



Wander To Wonder

BRITANSKI KRATKI FILM



The Flowers Stand Silently, Witnessing



Marion



Milk



Rock, Paper, Scissors



Stomach Bug