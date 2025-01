Uskoro ćemo gledati i film kralju Tomislavu, prvom hrvatskom kralju

Nastanak Hrvatskoga Kraljevstva jedan je od najvažnijih događaja u povijesti hrvatskog naroda, a prije samo nekoliko dana ušli smo u godinu koja će kulturnim događanjima poput izložbe u Klovićevim dvorima, znanstvenog skupa u Splitu, ali i prvog filma o kralju Tomislavu, uveličati veliku obljetnicu Hrvatskoga Kraljevstva. Ova će 2025. godina ostati zapamćena kao "Godina obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva", koja je kao takva proglašena još u ožujku 2024. te u kojoj veličamo krunidbu prvoga hrvatskoga kralja, kralja Tomislava, ali i njegovo spominjanje u pismu pape Ivana X. davne 925. godine.

Upravo je papino pismo rezultiralo Prvim splitskim crkvenim saborom te krunidbom kralja Tomislava, što je Hrvatsku učinilo samostalnim kraljevstvom te čime je počelo jačanje hrvatskoga nacionalnog identiteta i suverenosti, a simboli glagoljice i staroslavenski jezik u bogoslužju, čiji su prvi dokumentirani ostaci također iz vremena Tomislavove vladavine, postali su kulturna obilježja kojima se dičimo do današnjeg dana. Iz Ministarstva kulture i medija kazali su kako će se upravo bogata hrvatska baština – bilo da govorimo o umjetnosti, arhitekturi ili pak samom jeziku – istaknuti u "Godini obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva", pa će tako Klovićevi dvori, zahvaljujući inicijativi Hrvatskog državnog arhiva te njegovih suradnika, postati središnje mjesto na kojemu ćemo najesen moći vidjeti izložbu o važnim elementima hrvatske državnosti iz razdoblja prvih hrvatskih vladara pa sve do razdoblja ranog dvadesetog stoljeća, točnije do 1918. godine.

Valja spomenuti i dokumentarno-igrani film o kralju Tomislavu koji nastaje u produkciji Večernjeg lista, a sve uz pomoć detaljnih opisa našeg pisca i povjesničara Vjekoslava Klaića, koji je Tomislavovu krunidbu vješto opisao u zbirci knjiga "Povijest Hrvata" – najkompletnijoj i najpreciznijoj zbirci o povijesti hrvatskog naroda od doseljenja na današnje prostore do 19. stoljeća. Bit će to prvi film o velikom kralju Tomislavu, kojega je u filmu utjelovio Robert Bubalo, urednik Večernjakove Nedjelje, a ostale su uloge također pripale novinarima i urednicima Večernjaka, pa se u ulozi kraljeva kancelara našao direktor Renato Ivanuš, Grgura Ninskog glumi art direktor Zoran Birman i kneza Zahariju urednik vanjske politike Antonio Mandir.

– Može se očekivati da će, po uzoru na 1925., kad je obilježena tisućljetna obljetnica Hrvatskoga Kraljevstva i održan niz kulturnih i umjetničkih manifestacija u mnogim hrvatskim gradovima, i sada za ovu obljetnicu mnogobrojne hrvatske institucije, umjetnici i kreativci dati svoj obol te da ćemo sljedećih godina vidjeti brojna ostvarenja posvećena velikom hrvatskom kralju. U tom kontekstu smatrali smo da je vrijeme da Tomislav dobije i svoj prvi film – kazao je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić te dodao kako će narator filma biti Dragan Despot, dok će povijesne činjenice pred kamerom ispričati stručnjaci Ante Nazor, Hana Breko Kustura, Hrvoje Gračanin, Ivan Majnarić, Jonathan Shepard, Josip Bratulić, Josip Dukić, Ludwig Steindorff, Mario Jareb, Mario Šlaus i Neven Budak.

Splitsko-dalmatinska županija također će zauzeti važan položaj u veličanju 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva. Naime, Hrvatska biskupska konferencija u svibnju najavljuje međunarodni znanstveni skup pod nazivom "Početci Kraljevstva. Splitski crkveni sabori, Tomislav i njegovo doba o 1100. obljetnici" te Vjeronaučnu olimpijadu, čija su glavna tema također Splitski crkveni sabori te početak Hrvatskoga Kraljevstva koje pripada zapadnom crkvenom nasljeđu, dok će Arheološki muzej u Splitu organizirati izložbu "Crkvene prilike u Hrvatskom Kraljevstvu od 9. do 11. stoljeća" koja će prikazati crkveni ustroj hrvatske države tijekom stoljeća. Splitsko i zagrebačko Hrvatsko narodno kazalište također su se priključili inicijativi 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva, pa ćemo ondje moći vidjeti glazbeno-scenska djela posvećena kralju Tomislavu i njegovoj vladavini.

Za inicijativu "Godina obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva" zaslužna je jedna od najistaknutijih hrvatskih kulturnih udruga, Družba "Braća Hrvatskog Zmaja", koja je u suradnji s Maticom hrvatskom organizirala najveći broj programa, koje su predstavili u prosincu prošle godine. Valja napomenuti kako je Družba "Braća Hrvatskog Zmaja" – kao 120-godišnji čuvar i promicatelj hrvatske kulture – i prije sto godina bila pokretač i predvodnik obilježavanja tisućljetne godišnjice Hrvatskoga Kraljevstva, a tu ulogu sa sigurnošću brani i danas.