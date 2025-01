Najbolji su “Anora” i “Sjeme svete smokve”

Okus ljubavi Foto: IMDb

Hedonistička romantična drama

Francuska, 2 h 15 min

Režija: Anh Hung Tran

Glumci: Juliette Binoche, Benoît Magimel

Prvih pola sata filma Juliette Binoche, Benoît Magimel i nekoliko pomagača – kuhaju. Kada bi vam netko tako opisao početak filma, vjerojatno biste pomisli da tih pola sata treba preporučiti Špičeku, no ovo je jedna dosad nezabilježena filmska oda hedonizmu koja prenosi strast kuhanja u svaku poru gledateljeve mašte. Kuhanje, koje ne prestaje do samoga kraja, ovdje je smisao postojanja, religija uzvišenija čak i od same ljubavi koju protagonisti očajnički traže, ali ona gubi bitku u srazu s okusima kuhinje. Na polovici filma čini se da je nastavak priče osuđen na propast, no onda nas čeka još jedna pustolovina i beskrajna čarolija.