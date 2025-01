U kina stižu otmičar Petar Pan, krvoločni Popaj i osvetoljubivi Bambi

Početak 2025. godine označio je ulazak novih umjetničkih djela u javnu domenu, što znači da su njihova autorska prava istekla i ta se djela sada mogu slobodno koristiti, dijeliti i prilagođavati bez potrebe za plaćanjem naknade ili traženjem dozvole. Ova je godina posebno zanimljiva, jer upravo su "oslobođena" sva djela koja su stvorili slikari Henri Matisse, André Derain i Frida Kahlo, bar u zemljama poput SAD-a i većini Europske unije, gdje vrijedi pravilo da autorska prava na djelo ističu 70 godina nakon autorove smrti.

Međutim, u SAD-u je na snazi i drugo pravilo, a koje se odnosi na knjige i djela napravljena po narudžbi, i za koje autorska prava vrijede 95 godina od objave, pa tako diljem Amerike javno dostupni postaju i popularni crtani likovi poput Popaja i Tintina te brojna književna i filmska djela – bez obzira na to kada su preminuli njihovi autori.

Među književnim djelima tako su se na slobodi sada našli kultni naslovi poput "Zbogom oružje" Ernesta Hemingwaya i "Krik i bijes" Williama Faulknera. Virginia Woolf obogatila je javnu domenu svojim djelom "Vlastita soba", dok je prvi engleski prijevod "Na Zapadu ništa novo" Ericha Marije Remarquea također postao dostupan široj javnosti. U području filma, važno je spomenuti "Ucjenu" ("Blackmail"), prvi zvučni film Alfreda Hitchcocka, kao i prvi film braće Marx, "The Cocoanuts" te "The Broadway Melody" Harryja Beaumonta, poznat i kao prvi zvučni film koji je osvojio Oscara za najbolji film. Na području glazbe, javnosti su postali dostupni "Bolero" Mauricea Ravela te popularna pjesma "Singin' in the Rain".

Zanimljivo je spomenuti i da je ovaj kulturni fenomen dobio i svoj "blagdan", pa se tako početkom svake nove godine slavi i "Dan javnih dobara". Dan je to posebno zanimljiv brojnim kreativcima jer im daje slobodu korištenja i adaptiranja djela koja bi se ranije smatrala kršenjem autorskih prava, a ulazak djela u javnu domenu često dovodi do zanimljivih, neočekivanih pa i potpuno pomaknutih adaptacija.

Budući da su, primjerice, Shakespeareova djela odavno već javno dobro, prema njegovim je dramama nastao niz popularnih filmova – svi znamo za razne adaptacije "Romea i Julije", ali manje je poznato da je prema Shakespeareovu "Kroćenju goropadnice" snimljen film "10 Things I Hate About You", a predložak za komediju "She's the Man" bila je "Na Tri kralja ili Kako hoćete".

Ipak, u najbizarnija takva ostvarenja posljednjih godina ubrajamo urnebesni horor film "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey" iz 2023. godine, koji je nastao nakon što su autorska prava na simpatični lik medvjedića Winnieja the Pooha istekla. Godinu dana kasnije pojavio se i nastavak, a bio je to tek početak takozvanog The Twisted Childhood Universea, serijala horor filmova temeljenih na omiljenim likovima dječjih knjiga pa tako ove godine stiže čak nekoliko novih naslova koji će nam upropastiti uspomene iz djetinjstva. Tu je "Peter Pan: Neverland Nightmare", u kojem Wendy Darling kreće u potragu za svojim bratom kojeg su oteli zli Petar Pan i Zvončica, a zatim i "Bambi: The Reckoning" u kojem slatko lane Bambi postaje mutirani jelen i osvećuje se lovcima za smrt svoje majke.

Sve će kulminirati filmom "Poohniverse: Monsters Assemble", koji će, poput poremećenih "Avengersa", u jedan film spojiti i Winnie the Pooha, Bambija, Petra Pana, ali i Pinokija, Uspavanu ljepoticu, Ludog klobučara i mnoge druge likove.

Sličan scenarij sprema se izgleda i Popaju, jer tek što su dobroćudnom mornaru koji voli špinat istekla autorska prava, najavljen je izlazak horor filma "Popeye the Slayer Man" u kojem grupa prijatelja istražuje napuštenu tvornicu špinata koju navodno progoni duh ubojitog mornara...