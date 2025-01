FOTO/VIDEO Proglašenje nominacija za Oscare odgođeno zbog razornih požara u Los Angelesu

Američka Akademija filmskih umjetnosti i znanosti objavila je da će se proglašenje nominacija za 97. dodjelu nagrada Oscar odgoditi za dva dana zbog katastrofalnih požara koji su zahvatili područje Los Angelesa.

Prema službenom priopćenju Akademije, glasovanje za nominacije, koje je započelo 8. siječnja, produženo je do 14. siječnja. Prvobitno planirano proglašenje nominacija za 17. siječnja prebačeno je na 19. siječnja. Sama ceremonija dodjele Oscara, koju će voditi Conan O'Brien, i dalje je zakazana za 2. ožujka 2025.

Požari su rezultirali i otkazivanjem AFI Awards svečanog ručka i BAFTA Tea Party događaja. Također su otkazane premijere filmova "Unstoppable" i "Wolf Man", kao i premijere "Better Man" i "The Pitt". Dodjela Critics Choice Awards je pomaknuta s 12. na 26. siječnja zbog novonastale situacije. Akademija je bila primorana otkazati i Los Angeles Sound Branch Bake-Off, Makeup Artists and Hairstylists Branch Bake-Off te Visual Effects Branch Bake-Off.

Požari koji su zahvatili područje Los Angelesa pokazali su se iznimno razornima. Prema posljednjim izvješćima, potvrđeno je pet smrtnih slučajeva, dok je više od 1.100 objekata uništeno. Od približno 10.000 članova Akademije, oko 6.000 ih živi u južnoj Kaliforniji, što objašnjava značajan utjecaj ove katastrofe na filmsku zajednicu.

Bill Kramer, izvršni direktor Akademije filmskih umjetnosti i znanosti, izrazio je duboku zabrinutost: "Želimo izraziti najdublju sućut svima koji su pogođeni razornim požarima diljem južne Kalifornije. Mnogi naši članovi i kolege iz industrije žive i rade na području Los Angelesa, i mislimo na njih."

Kao odgovor na kriznu situaciju, Akademija je uvela nekoliko alternativnih rješenja. Virtualni sastanci su zamjenili otkazane prezentacije uživo, svi shortlistani filmovi su postali dostupni preko Academy Screening Room (ASR), a međunarodni filmovi se nastavljaju prikazivati prema predviđenom rasporedu u New Yorku i Londonu.