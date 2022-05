Zbog manjka radnika rast će primanja: Plaća od 1500 eura moguća, ali samo uz visoku inflaciju

Prosječna plaća u zemlji preskočila je iznos od 7400 kuna i već bi do formalne odluke o ulasku Hrvatske u eurozonu mogla iznositi tisuću eura neto. Brže je to nego što je očekivala Plenkovićeva Vlada, ali brža je i inflacija koja nagriza kupovnu moć svih dohodaka u zemlji i njihovu realnu kupovnu vrijednost vraća na razinu na kojoj su bili prošle godine. Sindikati su za Praznik rada istaknuli svoj novi strateški cilj, a to je da u sljedećih nekoliko godina, odnosno 2025. godine, i prosječna i minimalna plaća porastu 50 posto, na 1500, odnosno 750 eura. Gleda li se isti protekli period, plaće su porasle "samo" 20 posto, tako da se sindikalne želje po tome čine nedostižnima s obzirom na produktivnost domaće ekonomije i više nego turbulentne okolnosti u zemlji. Tih 50 posto možda bi se moglo postići uz snažnu inflacijsku spiralu i indeksacije, no u tom bi slučaju realna vrijednost takvih plaća bila niža.