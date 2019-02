Stranci vole wellness i preporučuju naše doktore

Većina stranaca koja u Hrvatsku dolazi na wellness te zbog liječenja i rehabilitacije, vrlo je zadovoljna tim uslugama, posebice stručnošću i ljubaznošću osoblja te bi preporučila ustanovu i destinaciju. Sukus je to prvog istraživanja stavova i potrošnje korisnika usluga zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, jednog od istraživanja TOMAS koje provodi Institut za turizam. Istraživanje je obuhvatilo sva tri segmenta zdravstvenog turizma: wellness, lječilišni i medicinski, a provedeno je na 2549 ispitanika u hotelskim centrima za wellness, toplicama i specijalnim bolnicama te privatnim poliklinikama u više od 40 objekata u 25 mjesta u RH u 2018.

U pratnji partnera

Od 82 posto gostiju, za wellness se odlučilo najviše je Nijemaca (13%), Slovenaca (11%), Austrijanaca (9%), Talijana (7%) i Britanaca (6%). Domaći gosti prevladavaju u lječilišnom turizmu (67%), slijede gosti iz Slovenije i Austrije, dok je u medicinskom turizmu najviše Talijana (56%) pa domaćih (27%), zatim gostiju iz BiH i Slovenije.

Svi su u dobi od 43 do 58 godina, većinom s fakultetskim obrazovanjem (53%). U lječilišnom segmentu najbrojniji su oni sa srednjom školom ili nižeg stupnja obrazovanja (55%), dok su u medicinskom podjednako zastupljeni prema obrazovanju. Najviše zarađuju korisnici wellnessa – svaki drugi iz kućanstva je s više od 3000 eura mjesečnih primanja. U segmentu lječilišnog turizma 73 posto ih je s primanjima do 2000, a u segmentu medicinskog turizma do 2500 eura. Jednodnevni posjetitelji najviše troše u medicinskom segmentu – 450 eura, dok u lječilišnom segmentu troše 82 eura dnevno. Višednevni posjetitelji u wellnessu troše prosječno 149 eura na dan, u lječilišnom 60 eura, a u medicinskom 240 eura. Za većinu su troškovi očekivani.

Dok “medicinski turisti” borave u Hrvatskoj pretežno jedan dan (61%), zbog wellnessa turisti ostaju u prosjeku šest noćenja, a oni koji su posjetili Hrvatsku zbog lječilišnog turizma 13 noćenja. Većinom odsjedaju u hotelima, osim u medicinskom turizmu, gdje podjednako koriste i obiteljski smještaj. Lječilišni gosti češće dolaze bez pratnje, dok ostali dolaze najčešće s partnerom. Na wellness pretežno dolaze zbog relaksacije i ublažavanja stresa, u lječilišnom dijelu na fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, dok medicinski turizam najviše zastupaju stomatološke usluge. Gleda li se profil korisnika u wellness segmentu, većina je u višestrukom posjetu Hrvatskoj, a gotovo svaki drugi (49%) šest i više puta. Većinom dolaze automobilom (63%) i avionom (25%). Smještaj rezerviraju on-line (57%), preko agencija (38%) i izravno (19%).

Loš lokalni prijevoz

Primarno dolaze zbog odmora na suncu i moru (34%), dok je wellness razlog u 20 posto slučajeva. Većina (87%) ne koristi pakete usluga. Najviše koriste bazen (87%), masažu (&&%), jacuzzi (60%), zatim saune, fitness, kozmetičke tretmane, osobnog trenera... U mjestu boravka odlaze u restorane (68%). Zadovoljni su krajolikom, stručnošću i ljubaznošću osoblja, kao i osobnom sigurnosti, dok su najniže zadovoljstvo iskazali (ne)prilagođenosti ustanove osobama s posebnim potrebama i kvalitetom lokalnog prijevoza. Korisnici lječilišnog segmenta najčešće odsjedaju u hotelima u sklopu lječilišta/toplica (92%), 74 posto rezervira smještaj izravno sa smještajnim objektom ili putem agencija. Na njihov odabir ustanove najviše utječe stručnost liječnika (76%) i reputacija ustanove (71%), kraće liste čekanja (63%), dostupnost mjesta (63%) i ponuda jedinstvenih prirodnih činitelja (62%).

Korisnici medicinskog segmenta u 94 posto slučajeva ustanovu biraju zbog stručnosti liječnika, a 99 posto ustanovu u kojoj su bili preporučili bi drugima.

