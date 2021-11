Prvo vino Enosophije nagrađeno je broncom na čuvenom natjecanju Decanter

Slavonija nam je dala život, a mi ga oblikujemo, njegujemo i pretačemo u nove i autentične emocije, doživljaje i iskustva. Nije li upravo to njegov smisao, jedna je od krilatica pod kojima je početkom ove godine lansiran novi brend u vinarskoj industriji – Enosophia. Ime je nastalo spajanjem grčkih riječi oeno (vino) + sophia (mudrost), a riječ je o modernoj boutique vinariji koja je nastala kao odgovor na novu strategiju razvoja Feričanaca kao turističke i održive destinacije tvrtke Osilovac u sklopu koje posluje vinarija Feravino.

Direktor Osilovca Ivan Maričić kaže kako novi brend i vinarija predstavljaju novi smjer razvoja Feravina, odnosno feričanskog vinogorja, a za njega je najzaslužniji tim mladih stručnjaka predvođen enolozima Lucijom Kužir i Martinom Kovačevićem, koji su dobili priliku raditi i razvijati nove okuse na dugogodišnjoj tradiciji vinogradarstva u srcu Slavonije uz najsuvremenije tehnologije i inovativan pristup proizvodnji i konzumaciji vina. A da znaju što rade, najbolji je dokaz da je Trs No.5, prvo vino Enosophije, već prepoznato u svijetu i na nedavnom natjecanju Decanter World Wine Awards nagrađeno broncom.

Foto: Enosophia

Pozornost na detaljima

– Feravino već godinama osvaja priznanja na međunarodnim ocjenjivanjima vina, a Trsom No. 5 to smo samo potvrdili – kaže Maričić objašnjavajući kako vina Enosophije nastaju promišljeno, s puno pozornosti usmjerene na detalje – od posebnosti okusa, preko pristupa i komunikacije do pakiranja i posebnih digitalnih etiketa koje su prvi predstavili hrvatskom tržištu.

Enosophia se, naime, u proizvodnji više okrenula mlađim potrošačima, kojima uz graševinu Trs No. 5 trenutačno nudi još dva vina – Matarouge (rosé) i Nice to see you (pjenušavo vino), no intenzivno rade na proširenju portfelja. Etikete vina Matarouge i Trs no. 5 predstavljaju modernu prezentaciju vina. Obogaćene su AR efektom te potrošači mogu preuzeti aplikaciju skeniranjem QR koda i kroz nju skenirati etiketu vina što će pokrenuti edukativni (Matarouge) ili zabavni (Trs no. 5) sadržaj. Skeniranjem etikete Trsa no. 5, potrošači pokreću i skladbu skladanu posebno za ovo vino, a skeniranjem etikete Matarougea vizualni sadržaj. Uz pomoć fotografija mogu proputovati vinskim regijama svijeta poznatim po rosé vinima i pogledati live stream vinograda u Feričancima iz kojeg dolazi grožđe za ovo vino.

U planu su, naravno, i nova vina tradicionalnih sorata s modernim zaokretom sukladno enološkim i gastronomskim trendovima te preferencijama potrošača. Ove jeseni pobrano je 850 tona grožđa na oko 160 hektara pa se u Enosophiji vesele novom proizvodnom procesu pred sobom i vinima koja će stvarati. U fokusu su tipične slavonske sorte – graševina i frankovka. Suvremeni potrošači ne razmišljaju više isključivo o senzornim karakteristikama vina, već sve više pozornosti posvećuju istraživanju priče brenda – odakle vino dolazi, tko ga proizvodi, koje poruke želi poslati svojim potrošačima, na koji način komunicira s potrošačima i koje vrijednosti brend njeguje.

Centar slavonskog vinarstva

– Jedno od vina u našoj ponudi je pjenušavo vino Nice to see you, privlačnog, blago voćnog i čistog mirisa srednjeg intenziteta s naglaskom na citruse i svježe crveno voće. Suhog je i svježeg okusa. Vjerujemo da će ovo lagano aperitivno pjenušavo vino biti prvi izbor vinoljubaca u nadolazećoj blagdanskoj sezoni – kaže naš sugovornik te dodaje kako hrvatska vinska scena ima što ponuditi, ali i velik potencijal za daljnji napredak.

– Izgradnja imidža Hrvatske kao zemlje kvalitetnih vina i prepoznatljivih vinskih regija i vinogorja potaknut će i mlade na obrazovanje u ovom području te stvaranje novih, odličnih vinskih priča, što apsolutno podržavamo svojim aktivnostima – tvrdi Maričić.

Foto: Enosophia

Ensophia je zapravo samo jedan od projekata koje razvijaju. Cilj Osilovca je od Feričanaca napraviti “centar slavonskog vinarstva”, polazišnu točku svim posjetiteljima ovog dijela Hrvatske na njihovom putu istraživanja i doživljaja svega onoga što nudi Slavonija. U posljednjih pet godina u vinarski biznis uložili su gotovo 7 milijuna eura, a to su, napominje, tek počeci. Naime, u sklopu razvoja Feričanaca koji će se odvijati paralelno s razvojem Enosophije, sagradit će se i vinski hotel i rekonstruirati vincilirska kuća Goveđa glava, a na imanju su odnedavno i konji.

Vrijednost ovih projekata veća je od 20 milijuna eura. Također, izgradit će se i heritage hotel za gotovo 6 milijuna eura te kušaonica vina i showroom za 5 milijuna eura. Zamjena starih vinograda novima napravljena je uz pomoć sredstava iz EU fondova te su izgrađena i dva nova podruma. – Kontinentalna Hrvatska ima veliki potencijal u turizmu i vjerujemo da ovakvi kapitalni projekti mogu biti snažan vjetar u leđa razvoju ovog dijela Hrvatske – zaključio je Maričić.