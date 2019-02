Oštar kritičar kreditiranja država kandidat za šefa Svjetske banke

Globalni financijski krugovi mogu barem donekle odahnuti: Donald Trump na čelo Svjetske banke nije predložio svoju kćer Ivanku Trump, što je mogućnost koja se prilično ozbiljno spominjala, iako je prvi put kad se vijest proširila shvaćena kao satira. Kao i mnogo toga vezanog uz američkog predsjednika. Znači, jedna briga manje. Trumpov je prijedlog za tu poziciju, međutim, 62-godišnji David Malpass, dužnosnik u Ministarstvu financija SAD-a, stariji ekonomski savjetnik u njegovoj predizbornoj kampanji, i naravno – republikanac koji, zanimljivo, iza sebe ima dugu povijest kritiziranja multilateralnih institucija.

No, čini se da globalna zajednica ipak ne može sasvim odahnuti, svatko iz svojih razloga. No, najrazumniji je strah da bi Malpass mogao smanjiti fokus na najsiromašnije zemlje, a kao primarni cilj rada Svjetske banke inače se deklarativno ističe – smanjenje svjetskog siromaštva.

Dosad odlučivao SAD

Malpass je prije već potaknuo Svjetsku banku da smanji zajmove Kini koja je, prema njegovim riječima, previše bogata da bi zaslužila takvu pomoć. Oštre kriterije ima i kad je riječ o kreditiranju drugih zemalja. S druge strane, SAD se naveliko zadužuje bez pravih kolaterala, osim svoje pozicije gospodarske snage i moći. U izboru novog šefa institucije koja je nerijetko upravo davala doprinos povećanju globalnih nejednakosti, suprotno svom “poslanju”, Trumpov glas ima najveću težinu jer je SAD sa 16 posto udjela i najveći dioničar u 25-članom upravljačkom tijelu koje delegira 189 zemalja.

Sve one mogu predložiti svog kandidata, a službena je procedura počela jučer i traje do 14. ožujka dokad se primaju aplikacije. U uži izbor ući će tri najizglednija kandidata, a odluka bi se trebala znati u travnju. Dosadašnja praksa pokazala je da je SAD-ov favorit bio taj. A iz Bijele kuće poručuju da će Malpass biti reformator okrenut povećanju rasta. Što god to značilo. Naglašava se da će, kao i njegov politički zaštitnik, jačati ulogu privatnog sektora i “konkurentnije” porezne sustave.

Europa neće blokirati

Trump je u najavi Malpassova izbora istaknuo kako očekuje da će se dolari Svjetske banke trošiti učinkovito i mudro, služiti američkim interesima i obrani američkih vrijednosti. Ovaj dio s vrijednostima je repetitivno upotrebljavana fraza koju koriste američki dužnosnici, no činjenica je da oni između sebe imaju prilično različite vrijednosti. A prema onima Donalda Trumpa, opravdano je biti na oprezu.

Još se ne zna hoće li druge zemlje istaknuti svoje kandidate, među kojima se spominju bivša indonezijska ministrica financija Sri Mulyani Indrawati, glavna ravnateljica SB-a za operacije i bivši nigerijski ministar financija Ngozi Okonjo-Iweale. Prema informacijama kojima raspolaže Reuters, ni europski dioničari, koji imaju značajan udio u vlasništvu, nisu skloni blokirati izbor.

Promjena na čelu Svjetske banke je neočekivana, došla je usred petogodišnjeg mandata jer je donedavni predsjednik Jim Yong Kim, američki liječnik korejskog porijekla kojeg je nominirao bivši predsjednik SAD-a Barack Obama, u siječnju dao ostavku koju je objasnio željom da ode u tzv. private equity fond u kojem se može više usredotočiti na infrastrukturne investicije u zemljama u razvoju. Čime implicira i da se u Svjetskoj banci time baš i ne može baviti u zadovoljavajućem opsegu. Trenutačno ga, do izbora nasljednika, mijenja Kristalina Georgieva, glavna izvršna direktorica banke.