Nepalski mesari rade u Slavoniji: 'Rad ovdje nije težak'

Čak 17 mesara i mesarskih pomoćnika iz Nepala došlo je prije otprilike mjesec dana raditi u Mesnu industriju Ravlić d.o.o. u Petrijevcima, piše Glas Slavonije.

Uglavnom mladih ljudi upoznaju slavonske običaje i hrvatski jezik, a žive u smještaju u nekoliko privatnih kuća u Petrijevcima koji im je osigurao poslodavac. Nepalci koji već imaju radno iskustvo u mesnoj industriji, prvo su krenuli na edukaciju u svojoj novoj tvrtki kako bi savladali način rada kod novog poslodavca.

Kako navode iz tvrtke, problem nije ni u načinu rada ni u radnim navikama koliko je u jezičnoj barijeri s obzirom da to da samo trojica radnika imaju neko znanje engleskog jezika, dok ostali ni to.

- Rad ovdje nije težak. Vrlo je sličan načinu rada na koji smo radili u svojoj zemlji i zadovoljni smo načinom na koji su nas ovdje prihvatili, na šturom engleskom ispričao je za Glas Slavonije jedan od radnika iz Nepala, Thal Bahadur Gharti Chhetri. On je ispričao kako rade u dvije smjene i kako na poslu pojedu hrvatski obrok, no kada se vrate u kuće u kojima žive, onda najradije sami kuhaju na način na koji se to radilo u njihovu kraju.

- Što se hrane tiče, velika je razlika u načinu pripreme. I mi preferiramo i svinjetinu i piletinu te rižu i puno povrća, ali sve na drukčiji način, otkriva Thal Bahadur.

On je dobio ugovor na godinu dana, no rado bi ostao i duže zbog načina života, plaće i uvjeta rada. Mesar Prakash Bk slaže se s njim i tvrdi kako je do sada od hrvatskog naučio tek “dobar dan, hvala, i doviđenja”, ali da bi rado naučio i više jer je zadovoljan i ovdje želi ostati i duže.