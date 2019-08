Mediji na estonski: integrirana redakcija, rast lokalnih medija i pokretanje dnevnih novina za mlade

Diplomirani odvjetnik i zaljubljenik u medije, Estonac Raido Soom, na ovogodišnjem će Weekend Media Festivalu održati predavanje Media done the #EstonianWay na temu medija u Estoniji. Soom je član Uprave i direktor prodaje u Postimees Grupi, najvećoj medijskoj kući na Baltiku koja je osnovana davne 1857. godine.

Njegovo predavanje pružit će uvid u izazove s kojima se mediji u Estoniji susreću te će pokazati kako je razvijen sustav integrirane redakcije najvećih nacionalnih i lokalnih dnevnih novina i news portala u zemlji u kojoj lokalni mediji rastu, a pokreću se i dnevne novine za mlade. Soom će govoriti o viziji budućih čitatelja tiskanih medija, oglašavanju u medijima i njegovoj ulozi te projektima s kojima se Postimees Grupa izdvaja od konkurencije. „Medije vidim kao pse čuvare demokracije, a moj je posao da tog psa nahranim kako bi još godinama mogao obavljati svoj posao“, istaknuo je Soom.

Iako je završio pravni fakultet, Soom nikad nije radio kao odvjetnik, jer je prije sedam godina svoj put pronašao u medijima. Od 2017. radi u Postimees Grupi u čijem se portfelju nalaze radijske i tv postaje, tiskani i online mediji. Postimees novine najčitanije su u državi s gotovo 180 tisuća čitatelja dnevno, a u njihovom vlasništvu nalazi se i šest regionalnih tiskovina. Kod TV programa ističe se TLC, dok se Kanal 2 još 2006. pozicionirao kao najpopularniji TV kanal u državi i tu poziciju je držao narednih 10 godina. Postimeesovih šest radijskih postaja ima više od 620 tisuća slušatelja tjedno te se time svrstavaju u najslušanije radio postaje u Estoniji. Online kanali pokrivaju sve od kino programa do portala posvećenih regionalnim i nacionalnim vijestima.

Predavanje „Media done the #EstonianWay“ mali je dio bogatog programa 12. Weekend Media Festivala u kojemu sudjeluje više od 150 predavača i panelista. U Rovinju se od 19. do 22. rujna očekuje i dolazak više od 5.000 sudionika festivala iz svih zemalja regije.

Novost je i Weekend paket koji omogućava rezervaciju smještaja i kotizaciju. Uz to, svi marketingaši svoje radove mogu prijaviti na osmi po redu BalCannes, a najbolje digitalne radove predstavit će najvažnija regionalna digitalna nagrada - SoMo Borac.