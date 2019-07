Kreditiranje zapošljavanja i inovativnosti s kamatom 0,73%

Hrvatska banka za obnovu i razvitak snizila je kamate na kredite za poduzetnike čak do 0 posto, uvodi nove kreditne programe i proizvode, sudjeluje u osnivanju investicijskih fondova, moglo se čuti od uprave HBOR-a koja se može pohvaliti rastom kreditnih plasmana u prošloj godini. Naime, lani je HBOR plasirao 1970 kredita u iznosu od 5,61 milijardi kuna te podržao ukupno 2650 projekata s iznosom od gotovo 8,40 milijardi kuna. Time je rezultat iz 2017. godine premašio za 13 posto, a njihova čelnica Tamara Perko najavljuje da će se u tekućoj godini zadržati slična razina aktivnosti.

Mladi do 40. godine

Investicijska banka objedinila je kreditne programe kako bi njihovim korisnicima bilo jednostavnije prepoznati na koju se kreditnu liniju prijaviti i mnogo važnije snizila je kamatne stope. Svjesni su da je likvidnost na tržištu velika i da su krediti jeftini i u poslovnim bankama pa su osmislili posebne programe kojima ciljaju određene skupine tvrtki. Tako se poduzetnicima u poljoprivredi i ribarstvu, prerađivačkoj industriji ili onima koji se bave računalnim programiranjem nude krediti s kamatom od 1,5 posto za investicije pri čemu se za zapošljavanje mladih i inovativnost dobiva sniženje pa kamata može pasti na 0,73 posto.

U županijama poput Osječko-baranjske koje imaju subvencije za poduzetnike ta kamata može pasti na nulu. Pomiču aktualnu granicu za mlade poduzetnike s 30 na 40 godina, a njima na raspolaganju stoje krediti s kamatom od 1,5 posto na niže. Veliki dio HBOR-ove aktivnosti čini osiguranje izvoza.

Tako su lani povećali vrijednost izvoznog prometa za 56 posto na oko 2,7 milijardi kuna. Izvoznici su plasirali svoje proizvode u čak 54 zemlje, ali u HBOR-u ih upozoravaju da se događaju prijevare od kojih ih to osiguranje ne štiti.

HBOR štiti od političkih i financijskih rizika, a od prijevare ne, a čini se da su postale učestalije nego do sada. Izvoznici su žrtve prevaranata koji im se lažno predstavljaju kao zaposlenici velikih kompanija. Zato Perko apelira na poduzetnike da s tvrtkama s kojima posluju prvi puta pokušaju ugovoriti depozite ili avansno plaćanje ili barem razgovarati s više različitih osoba u kompaniji.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Milijarde u fondu triju mora

HBOR ulazi u nove projekte pa tako najavljuju da će do kraja godine već imati prve odluke o investicijama u start-up kompanije u sklopu programa ESIF Fond rizičnog kapitala u kojem leži 42,75 milijuna eura. Skenira se već 400 tvrtki među kojima ima izvrsnih poslovnih ideja i razrada projekata, kazala je Perko. Do kraja godine na tržištu će početi raditi i CROGIP fond koji ima 70 milijuna eura kapitala za ulaganje u poduzeća u zrelijoj fazi, a trenutno se bira društvo za upravljanje tim fondom. Najveći projekt je Investicijski fond Inicijative triju mora koji bi mogao imati i do pet milijardi eura kapitala, a HBOR u ime Hrvatske sudjeluje u tom velikom projektu.

HBOR je prošlu godinu završio s aktivom većom do 27 milijardi kuna i dobiti od 204,7 milijuna kuna. Odobrio je 24 posto više sredstava za investicije te su investicijski krediti činili 86 posto svih odobrenja u 2018. godini. Lani je odobreno i gotovo 860 milijuna kuna za projekte koji se financiraju iz EU fondova, što predstavlja pet puta veći iznos od onog odobrenog 2017. godine.