HPB snizio kamatne stope na kredite: Kamatna stopa već od 2,90%

Hrvatska poštanska banka (HPB) je od 1. srpnja snizila kamatne stope na kredite građana s promjenjivom kamatom, izvijestili su u ponedjeljak iz te banke.

Za klijente HPB-a to znači kamatnu stopu već od 2,90 posto za stambeni kredit uz valutnu klauzulu u eurima i 3,30 za kredit u kunama. Osim toga, HPB do kraja rujna za korisnike stambenih kredita snosi trošak procjene vrijednosti nekretnine. Stambeni krediti kao i do sada odobravaju se na razdoblje do 30 godina, a najveći iznos je 265.000 eura, odnosno 2.000.000 kuna.

Kamate se snižavaju za sve nenamjenske kredite s promjenjivom kamatom i uvode se kamatne stope čija konačna visina ovisi o tome ugovara li klijent policu osiguranja otplate kredita. Kamatna stopa od sada za klijente HPB-a za nenamjenski kredit iznosi od 5,25 posto za kredite uz valutnu klauzulu u eurima, odnosno 5,75 posto u kunama. Do 30. rujna HPB ne naplaćuje naknadu za obradu nenamjenskih kredita, a odobrava ih u iznosu do 40.000 eura ili 300.000 kuna, na rok do 10 godina.

HPB je kamate snizio u skladu s padom nacionalnih referentnih stopa za kune i eure, a uvođenjem novih pogodnosti dodatno smanjila troškove za korisnike kredita, kaže se u priopćenju.

Dodaje se kako krediti HPB-a snažno rastu te je u pet mjeseci 2019. godine građanima odobreno više od 700 milijuna kuna stambenih i nenamjenskih kredita.