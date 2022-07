Inflacija ubrzala: Srpanjska bi u Hrvatskoj mogla biti i 14%, europski gradovi reduciraju javnu rasvjetu, toplu vodu...

Ljeto je donijelo ubrzanje inflacije u eurozoni i tehničku recesiju u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako se neizvjesnosti dodatno gomilaju, a dramatiku pojačavaju i najave pojedinih europskih gradova da će reducirati javnu rasvjetu, ukinuti toplu vodu u javnim objektima te smanjiti grijanje prema preporukama iz Bruxellesa.



Srpanjska je inflacija u eurozoni ubrzala na 8,9 posto, s tim što rastom cijena kao i dosad prednjače baltičke države sa stopom koja je premašila 20 posto, dok je u tri vodeće europske ekonomije, Njemačkoj (8,5 posto), Italiji (8,4 posto) te Francuskoj (6,8 posto) skok cijena ipak bio nešto niži. U susjednoj Sloveniji inflacija je 11,7 posto, dok za Hrvatsku još nema podataka, ali sudeći po dosadašnjoj dinamici mogla bi se u srpnju kretati oko 13,5 pa i do 14 posto. Svagdje su inflaciju pogurale cijene energije i hrane, no kod nas je došlo i do znatnog poskupljenja usluga u hotelima i restoranima. Hrvatska se s inflacijom odvojila od zapadnih članica EU te je u istom košu sa siromašnijim jugoistočnim-istočnim članicama Unije i zbog toga što hrana ima velik udio u domaćoj potrošačkoj košarici, a ona je gotovo za petinu skuplja nego prije godinu dana.