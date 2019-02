Bjelovar postaje najslađi hrvatski grad

Na Sajamskom prostoru Gudovac u Bjelovaru, i ova će godina, poput prijašnjih početi medno. Petnaesti međunarodni pčelarski sajam, najslađi u regiji, održat će se 9. i 10 veljače, u organizaciji Bjelovarskog sajma, Hrvatskog pčelarskog saveza i Pčelarskog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije. Kako, prema tradiciji, uz slatko ide i dobra kapljica, najslađu sajamsku manifestaciju obogatit će i 6. Izložba vina i vinogradarske opreme.

"Prvu ovogodišnju sajamsku manifestaciju počinjemo nakon izvrsnih vijesti. Naime, drugu godinu zaredom, Bjelovarski sajam d.o.o. dobio je potvrdu dugogodišnjeg sustavnog i kvalitetnog rada kroz najvišu AAA ocjenu Certifikata bonitetne izvrsnosti.

Jedan od razloga ove visoke ocjene je i kontinuirani rast Međunarodnog pčelarskog sajma, koji je jedan od najvećih u regiji. Okuplja više od 150 izlagača iz okolnih zemalja i šire, pa je jedini takav sajam koji je smješten na čak 5000 kvadrata grijane površine. To je mjesto predstavljanja velike ponude meda i pčelinjih proizvoda, pčelarske opreme i strojeva i ponude ostalih proizvoda obrtnika, gospodarstvenika i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. S obzirom na to da pratimo gospodarske trendove u svakom segmentu, pčelarski sajam će biti centar upoznavanja novih tehnologija, pa će se prezentirati najnovije inovacije u pčelarstvu", rekao je direktor Bjelovarskog sajma Davorin Posavac.

Foto: Damir Špehar/Pixsell Promocija domaćeg meda kao zdrave namirnice

Gudovac će tako na dva dana postati međunarodni medno-vinski centar. Prvog dana sajma, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu i Hrvatskim pčelarskim savezom održat će se Medni doručak s hrvatskih pčelinjaka. U sklopu Mednog doručka promovirat će se med zaštićen znakom "Med hrvatskih pčelinjaka" i nacionalna staklenka, a posjetitelji će imati mogućnost degustirati ocijenjeni med te pogledati amatersko natjecanje u pripremi medenjaka i kulinarski show. Ocjenjivat će se i najljepše uređen izložbeni prostor, kao i najljepša etiketa u sklopu Izložbe vina i vinogradarske opreme.

Sajam će biti zaokružen stručnim predavanjima i okruglim stolovima kroz oba sajamska dana, o mnogobrojnim temama vezanim za uzgoj, bolesti, tehnologije te prava i obveze proizvođača, koje će voditi istaknuti stručnjaci.

U sklopu sajma, a nedugo nakon početka vinogradarske godine koju obilježava blagdan sv. Vinka, održat će se 6. Izložba vina i vinogradarske opreme. Zainteresirani vinogradari će, uoči početka rezidbe loze, moći nabaviti vinogradarsku opremu, a sasvim prigodno bit će organizirana degustacija i prodaja vina. Posjetitelji će moći pogledati vinogradarsku dioramu "Vinogradarstvo nekad i sad".

Foto: Damir Špehar/Pixsell Tradicionalno veliki interes za pčelarsku opremu i strojeve

"Sretni smo jer smo prepoznati od strane mnogobrojnih delegacija i gospodarstvenika, te posjetitelja iz čitave Europe koji nam svake godine dolaze u sve većem broju. Ove godine očekujemo više tisuća posjetitelja, pa smo osigurali povoljne cijene ulaznica, a za sve izlagače besplatan parking", ističe direktor Posavac.

Bjelovarsko-bilogorska županija među vodećim je županijama u Hrvatskoj po proizvodnji meda. Ima oko 380 evidentiranih pčelara s oko 40 tisuća pčelinjih zajednica i godišnjom proizvodnjom oko 160 tona. Jedina je županija u Hrvatskoj koja je od 2009. godine vlasnik robne marke meda pod imenom "Slatka nit", a bjelovarsko-bilogorski pčelari na mnogobrojnim državnim i županijskim ocjenjivanjima, u kategoriji iznimne kvalitete, iz godine u godinu osvajaju nagrade.

"Mi smo Županija s najviše potpora u poljoprivredi, njih čak 17, a dio potpora vežemo i uz pčelarstvo. Kako bi se,primjerice, osiguralo provođenje dobre pčelarske prakse, odnosno dao temelj za daljnji održivi razvoj pčelarstva, sufinancirali smo svojim pčelarima opremanje objekata za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje meda te nabavu medno šećernih pogača za prihranu pčela, a također financiramo i edukacije pčelara", istaknuo je bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs.

Foto: Damir Špehar/Pixsell

U cilju očuvanja i proširenja pčelinjeg fonda na području Grada Bjelovara te stvaranja preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda, i Grad Bjelovar sufinancira držanje pčela i pčelarsku proizvodnju s 30 kuna po svakoj pčelinjoj zajednici upisanoj u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza. Uvjet je da je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem na području Grada Bjelovara, a njegov nositelj ili član učlanjen u pčelarsku udrugu na području grada. Najveći iznos potpore koja se može dodijeliti po jednom korisniku je 4 tisuće kuna. Za navedenu mjeru u 2018. godini planirano je 140 tisuća kuna, a utrošeno je 141.620,16 kuna, znači nešto više od planiranog, što je izbalansirano iz sredstava potpora za koje je bio manji interes. Mjeru je koristilo šezdesetak pčelara članova pčelarske udruge "Bilogora" Bjelovar koji su i u evidenciji pčelara i pčelinjaka Republike Hrvatske.

Među ostalim, Grad poljoprivrednim udrugama pomaže i prilikom održavanja različitih manifestacija i priredbi. Osigurana im je i financijska pomoć u najvećem iznosu do 7 tisuća kuna koju mogu ostvariti javljanjem na Javni poziv. Nadalje, imaju mogućnost besplatno koristiti određene javne površine te izložbeno-prodajne prostore što im puno znači jer je, kažu, mnogo skrivenih troškova koji "progutaju" zaradu od prodaje proizvoda.

"Međunarodni pčelarski sajam vrlo je važan za pčelarstvo kako bismo očuvali i unaprijedili tu granu gospodarstva, što je u interesu svih nas, posebice radi dobrobit meda za ljudsko zdravlje. Smatram da s ponosom možemo naš med ponuditi na stol bilo gdje u Hrvatskoj, Europi i svijetu i reći – to je naše! Za pčelare su nastupila teška vremena te se posljednjih godina bore i s lažnim medom i uvozom, kao i s opstankom na tržištu i upravo zato ovakvi sajmovi su važna karika u povezivanju ljudi i pokazivanju onoga što imamo i što je doista dobro. Moram istaknuti i gradski projekt "Bjelovarski doručak" koji je bjelovarski med uveo u naše osnovne škole, vrtiće i neke restorane s čime se iznimno ponosimo. Cilj tog projekta bio je ponuditi prvenstveno domaće i svježe namirnice, a med je samo jedna od njih. Sa zadovoljstvom mogu reći da Bjelovarski doručak već drugu godinu ide dalje na zadovoljstvo svih nas. Upravo u tom projektu, naši pčelari dobili su priliku plasirati svoje proizvode, a uz to projekt je omogućio i da se čuje za njih, da se vidi visoka kvaliteta meda, kojega ne treba daleko tražiti jer on je tu – u bjelovarskom kraju", rekao je, uoči 15. međunarodnog Pčelarskog sajma bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak i pozvao sve koji to žele i mogu da budu i ove godine dio najslađe medno-vinske priče u ovom dijelu Europe.