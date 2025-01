Stakla okovana ledom: Kako bez muke u minuti odlediti vjetrobransko staklo

Svako jutro koje nas dočeka sa smrznutim vjetrobranom automobila asocira na nešto čime bismo taj led sa stakla mogli skinuti brže i s manje muke. Recimo, na sredstvo za odleđivanje vjetrobranskog stakla. Dosad nismo isprobali niti jedno od kupovnih sredstava; informacije koje smo čuli od poznanika ukazivale su na to da će se ostaci sredstva smrznuti na staklu čim krenemo voziti, jer će u međuvremenu iz pripremljene tekućine ishlapiti alkohol. Nije nam poznato s kojim je sredstvom naš poznanik to iskusio, on je u međuvremenu zaboravio koju je marku proizvoda tom prilikom koristio, a mi smo se odlučili za povoljnije (čitaj, dostupnije) sredstvo My Project. Kupili smo ga u Kauflandu, gdje pola litre ovog odleđivača stakla košta 2,49 eura.

Foto: Sandra Mikulčić

Miris sredstva je ugodan - nenametljiv i svjež – a špricanjem ga je lako raspršiti po zaleđenom staklu. Djeluje odmah. Led se otopio čim smo nanijeli sredstvo, brisači automobila uklonili su tekućinu. Ostaci na rubovima vjetrobrana nisu se ponovno zaledili kad smo krenuli na vožnju, tako da isprobanom sredstvu možemo dati zeleno svjetlo. Plus je i što sredstvo na vjetrobranu nije ostavilo masnoću, čega smo se pribojavali. Pakiranje od pola litre nama je dostajalo za deset odleđivanja, pa nam je i financijski prihvatljivo – spremni smo toliko platiti da ne moramo ujutro strugati led s vjetrobrana. Minus kod My Project sredstva je što na etiketi nije naveden njegov sastav. U trgovini smo se s tim problemom obratili djelatniku, koji nas je uputio na internet stranicu s navedenim sastojcima: voda, alkohol, glycol, natrijev lauret sulfat, denatonijev benzoat, miris, boja. Bilo bi praktičnije da je sastav odmah naveden na deklaraciji, na pakiranju. My Project sredstvo proizvodi se u Češkoj. Valja kazati i da i sami možete bez struganja odlediti vjetrobran, bez kupovnog sredstva, ali da to nikako ne smijete raditi s vrućom vodom. Jedan od kućnih recepata za izradu sredstva za odmrzavanje vjetrobranskog stakla je litra alkohola, decilitar vode i žličica sredstva za pranje posuđa. No, s tim možda i nećete proći povoljnije, u odnosu na kupovno sredstvo koje smo isprobali – ovisno o tome gdje kupite alkohol, i koju količinu kupite. U ljekarnama, naime, litra 70% alkohola stoji od 4,90 do 5,20 eura.

