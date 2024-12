Zbog ove fotografije Zvijezdinog ulja užario se Facebook. Evo što su nam odgovorili iz te kompanije

"Kupujem hrvatsko i želim da domaća proizvodnja opstane, ali mislim da nam serviraju otpad i rade budale od kupaca koji su ih izgradili u ono što su danas", "Svaki put kad vidim njihovo ulje u trgovini ima deset nijansi istih boca, užas", "Bitno da imamo 'dobre' cijene, ne možemo imati i kvalitetu", "Od kada smo počeli uvoziti ukrajinski suncokret, ništa čudno, trebaju se riješiti preklanjskih zaliha, a naši su potpisali da će ga uvozit", "Jedemo, pijemo, konzumiramo smeće, a inspektorat mrtvo slovo na papiru", "Već dugo se dešava da je to ulje skoro prozirno kao voda"... samo su neki do više od 450 komentara na Facebook stranici "Halo, inspektore" na temu Zvijezdina suncokretova ulja. Uredan rok trajanja, ali je boja sasvim čudna, kao da je u boci voda, požalila se jedna Našičanka, nakon čega se FB stranica 'užarila' od komentara kako se takvo što već dugo događa, boje ulja evidentno se razlikuju, tako da su se mnogi opravdano zapitali i smije li se takvo "nazovi suncokretovo ulje koristiti", kao i što radi inspekcija. Iz Halo, inpektore tražili su na to i komentar iz tvrtke Zvijezda plus, no kako ni oni, a ni ogorčena Našičanka nisu dobili traženi odgovor, stručnjak za kvalitetu i sigurnost hrane Marijan Katalenić odgovorio je kako to "može biti dokaz miješanja suncokretovog s drugim uljima ili rafinacija koja nije obojena, recimo dodatkom vitamina A i karotenoida".

- Potrebno je napraviti organoleptičku analizu ulja i usporednu kemijsku analizu sastava. No, neobično za tako veliku firmu da joj promakne banalan problem u sustavu vizualne kontrole gotovih proizvoda na traci. Neodgovorno - rekao je Katalenić za Halo, inspektore. Na Večernjakov upit Zvijezdi plus uslijedio je pak odgovor kako boja ulja ne odražava njegovu kvalitetu ili sigurnost, što potvrđuju i strogi standardi propisani Pravilnikom o jestivim uljima i mastima. - U skladu s tim Pravilnikom rafinirana ulja moraju biti bistra i karakteristične boje, što ne znači uniformiranu boju, već boju koja odražava prirodne karakteristike ulja. Rafinirana ulja po Pravilniku o jestivim uljima i mastima trebaju biti neutralnog do karakterističnog mirisa i okusa, bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa - odgovaraju iz Zvijezde te dodaju kako razlike u boji suncokretovog ulja prvenstveno proizlaze iz prirodnih karakteristika suncokretovog sjemena koje variraju ovisno o godini berbe i uvjetima uzgoja. Sadržaj prirodnih pigmenata poput klorofila, karotenoida i ksantofila u sjemenu izravno je povezan s klimatskim uvjetima tijekom sezone uzgoja.

- Na konačnu boju ulja utječe i proces rafinacije, odnosno prerade sirovog suncokretovog ulja. U procesu rafinacije se iz sirovog ulja izdvajaju sve nepoželjne komponente, bez obzira na to je li riječ o tvarima koje se prirodno nalaze u ulju ili o tvarima koje su dospjele u prethodnim fazama proizvodnje - dodaju, kao i to da se svaka serija proizvodnje ulja podvrgava strogim kontrolama u internim laboratorijima prije stavljanja na tržište, čime jamče visoke standarde kvalitete i sigurnosti (IFS Food, HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, RSPO). One uključuju sve parametre fizikalno kemijskih analiza, čime garantiramo ispravnost svake serije ulja.

- Također naglašavamo da u rafinirana ulja nije dozvoljeno dodavati bojila ili bilo koje druge aditive koji bi mogli promijeniti prirodnu boju ili kvalitetu ulja, kao niti miješanje s drugim uljima, što je lako utvrdivo laboratorijskom analizom. Zdravstvenu ispravnost i kvalitetu naših proizvoda dokazujemo i redovnim analizama u akreditiranim laboratorijima kao što su Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Eurofins Croatakontrola d.o.o., Bioinstitut d.o.o. i Sample control d.o.o. - poručili su iz Zvijezde plus.

Iz Državnog inspektorata (DIRH) kazali su kako je njihova poljoprivredna inspekcija u ovoj godini, između ostaloga, provodila službene kontrole jestivog ulja i masti, pa i označavanje i sljedivost suncokretovog ulja.

- Provedeno je ukupno 50 nadzora u kojima su se kontrolirala jestiva ulja i masti, i to 40 inspekcijska nadzora označavanja i sljedivosti jestivog ulja i masti i 10 inspekcijskih nadzora označavanja i sljedivosti bučinog ulja uz uzorkovanje _ ističu te dodaju kako je pritom pregledano 109 različitih pretpakovina od kojih je 86 različitih pretpakovina ulja (31 bučino ulje, 40 suncokretovih ulja, jedno biljno ulje, jedno kokosovo ulje, šest mješavina suncokretovog i bučinog ulja, jedno repičino ulje, jedno sezamovo ulje, dva lanena ulja, jedno mediteransko ulje, jedno ulje koštica grožđa, jedno ulje kukuruznih klica), a 23 pretpakovine svinjske masti (22 svinjske masti i jedan namaz od crne slavonske svinje). Kontrola označavanje i sljedivosti kod 40 suncokretovih ulja nije pronašla nikakve 'nesukladnosti'. - Označavanje hrane mora biti takvo da nije obmanjujuće za potrošača te da potrošač ima pravu i točnu informaciju o tome što kupuje - objašnjavaju.

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata koja provodi laboratorijska ispitivanja ulja i masti biljnog porijekla u okviru godišnjih planova monitoringa te prilikom uvoza na granici u ovoj je godini pak analizirala ukupno 82 uzorka ulja i masti koji su ispitivani na različite parametre sigurnosti hrane kao što su kontaminanti (mineralna ulja, 3 MCPD i glicidol, eruka kiselina, PAH ovi, metali), prehrambeni aditivi (bojila, antioksidansi), pesticidi.

- Od toga su tri uzorka ocijenjena kao nesukladna – dva od kokosovih ulja koja su uzorkovana prilikom uvoza i u kojima je utvrđena prisutnost mineralnih ulja, te u jednom uzorku bučinog ulja u kojem je utvrđena povišena količina PAH-ova. Za nesukladne uzorke na granici donesene su mjere zabrane uvoza a u slučaju nesukladnog uzorka bučinog ulja koje je uzorkovano kod proizvođača i još nije bilo na tržištu provedeno je neškodljivo zbrinjavanje - ističu te napominju kako suncokretovo ulje prirodno sadržava vitamin E i karotenoide, čiji sastav može varirati ovisno o sirovini te tehnologiji prerade, odnosno rafinaciji. Dodavanje prehrambenih bojila, uključujući i karotene, nije dozvoljeno dodavati u ulja sukladno Uredbi (EZ) br. 1333/2008 o prehrambenim aditivima.

- S obzirom na to da suncokretovo ulje prirodno sadržava karotenoide, i nije moguće laboratorijskom analizom utvrditi radi li se o prirodno prisutnim ili dodanim karotenoidima u rafiniranom suncokretovou ulju, sanitarna inspekcija provest će nadzor kod proizvođača kako bi se utvrdilo jesu li postupci proizvodnje u skladu s propisima. Jednako tako poljoprivredna inspekcija će iz okvira svoje nadležnosti provesti inspekcijski nadzor predmetnog ulja koje će se uzorkovati na parametre kvalitete i autentičnosti, a po okončanju nadzora, odnosno dobivenih rezultata analiza, dostavit ćemo vam obavijest o utvrđenom - kazali su nam pak iz DIRH-a.