FOTO Pogledajte razliku: Evo koliko su prošle godine stajale čokolade za kuhanje, keksi...

500 grama čokolade za kuhanje u Lidlu stoji 5,59 eura. Prije samo godinu dana ta količina prodavala se za 2,29 eura. Tvrdi tako Facebook stranica Halo, inspektore koja je objavila letke iz ove i prošle godine. Na njima se vidi razlika u cijenama još nekih proizvoda, sastojaka za kolače. Objavljivanjem cijena odgovorili su ministru Anti Šušnjaru koji je prije koji dan poručio građanima da sami peku pekarske proizvode umjesto da prigovaraju kako je skupo te time utječu na cijene. "Recimo da to u 21. stoljeću možda i uspije kod nekih građana koji imaju uvjete za to. Ali kako onda može prosječan potrošač u ove predblagdanske dane utjecati recimo na cijene čokolade za kuhanje (bez obzira jel' bijela ili crna), Gusnela za kolače ili Petit keksa? Ako primjerice pogledamo cijene u Lidlu u isto vrijeme prošle i ove godine te ih usporedimo, vidljive su očigledne razlike", navode na ovoj stranici koja se bavi potrošačkim pitanjima.

"Hoćemo li sami proizvoditi i čokolade (samo kako, neka nam ljubazno odgovori - op. a.) ili pripravke za kolače? Ili će nadležno ministarstvo u interesu potrošača odraditi ono za što i jest nadležno - zaštititi interese i socijalni status potrošača te reagirati na tržišne anomalije? Alati i mehanizmi postoje, samo ih treba i - primijeniti", navode dalje i pozivaju ministra da nešto poduzme.

Prema objavljenoj usporedbi cijena, 250 grama Podravkinog Gussnela za kolače prošle godine stajao je 1,19 eura, a u ovogodišnjem katalogu je 1,29. Pakiranje od dva kilograma Sondey Petit keksa bio je 3,69 eura, a ove je godine 3,75. Najviše je poskupjela bijela čokolada: 350 grama prije godinu je bila dva eura, a ove čak 4,99. U Lidlu pak objašnjavaju kako treba uzeti u obzir da su neke od cijena akcijske pa nisu uvijek usporedive, podsjećaju i na globalne poremećaje u opskrbnim lancima zadnjih nekoliko godina. "To je dovelo do povećanja nabavnih cijena u više kategorija prehrambenih proizvoda. Neki od čimbenika koji su doveli do globalnih poremećaja su i cijene sirovina, dobavljivost robe, porast cijena logistike te općenitih troškova poput održavanja te posljedično visoka inflacija. Maloprodajne cijene određenih proizvoda rasle su u skladu s rastom nabavnih cijena, ali i ostalim čimbenicima koji su utjecali na kretanja na globalnim tržištima", kažu u Lidlu i dodaju da taj porast nisu 'slijepo prelili na kupce': "Već smo s izuzetnom pažnjom i brigom korigirali cijene, upravo kako ne bismo dopustili da naši kupci osjete svu težinu inflatornog pritiska koji se pojavio." Naglašavaju kako je cijena kakaovca, zbog suše, značajno porasla.

"Lidl Hrvatska posluje na iznimno kompetitivnom tržištu trgovačke djelatnosti s naglaskom na prehrambene proizvode te slijedom toga svakodnevno globalno i lokalno ulaže iznimne napore kako bi ublažio ove efekte u teškim vremenima te i dalje bio u mogućnosti pružiti svojim kupcima najbolji omjer cijene i kvalitete", zaključuju.

Inače, ministar Ante Šušnjar digao je prašinu prije nekoliko dana savjetom građanima da mogu sami početi raditi pekarske proizvode, a "ne prigovarati da su visoke cijene". "Imate reguliranu cijenu struje, brašna, ulja, mlijeka....", napomenuo je. Potvrdno je odgovorio na pitanje novinarke ima li i sam iskustva u tome, a za recept je novinare uputio na internet.

