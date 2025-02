Kultno piće irskog časnika primjer je kako veliki brendovi znaju dobro stariti

Vinart, vinska manifestacija koja je obilježila minulu veljaču zaključno s jučer, prvim danom ožujka, dodatno je izrazila najveće vrijednosti vinskih festivala, a to su radionice. Ove godine bila je na Vinart Biz Editiona, kako se sada ova odlična vinska priredba zove, riječ o nizu zaista zanimljivih radionica gdje je bilo nemoguće nekome tvrditi kako nije za sebe mogao nešto pronaći, pa makar ga samo vino toliko ne zanimalo. Jedna je od takvih radionica bila Hennesy – Crafting the Future since 1765. posvećena očito poznatoj etiketi francuskog cognaca. Zapravo i najpoznatijoj uz još neke poput, recimo, Courvoisiera ili Rémy Martin. Radionicu je držao Ted Lelekas, nekada grčki novinar, nekada i član Međunarodne federacije novinara i pisaca o vinu i žestokim pićima i Kruga pisaca o vinu, a također je i redoviti sudac na nekim od najprestižniji međunarodnih natjecanja za vina i žestoka pića. Prije dvije godine izglasan je i u 100 najutjecajnijih globalnih vinskih influencera.

Ali je također i ambasador Moët Hennessyja koji je pak dio najveće svjetske grupacije luksuzne robe, LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy. Svakako je Lelekas dobar primjer za sve domaće promotore pića jer je njegova prezentacija jedne od najvećih svjetskih etiketa pića bila doista interesantna a istodobno opuštajuća. Ovo svakako nije i prvi puta da je Lelekas hrvatskim gostom, zapravo je prilično redovit, držao ja, naravno, već i radionice o cognacu Hennessy, što govori i o tome da Hrvatska nije zanemarivo tržište za luksuzne proizvode koje nudi grupa za koju radi.

- Danas ću vas upoznati s brendom koji je danas jedan od najvećih u svijetu kada se o alkoholnim pićima radi, ali ne samo među ljubiteljima pića, već i među sportskim zvijezdama, NBA košarkašima, primjerice, započeo je svoju prezentaciju Lelekas nastavivši kako će pokušati prikazati zbog čega je ova 250 godina stara etiketa uspjela ostati suvremenom i popularnom i kod zahtjevnijih i kod povremenih uživatelja.

Naravno, imali smo prilike probati tri cognaca koja su osnova ponude kuće, Hennessy Very Special, VSOP odnosno Very Superior Old Pale i XO odnosno Extra Old, ali onda i koktel na bazi đumbirova piva, korice limete i Hennessyja Very Special. Prije toga podsjetio je Lelekas uz pomoć vrlo interesantnog promotivnog filma kako je brend Hennessy započeo irski časnik Richard Hennessy koji je službovao u vojsci Louisa XV. a koji se po završetku karijere umirovio upravo u francuskoj regiji Cognac. Počeo se baviti destiliranjem i izvozom, ali je prava priča počela kada posao preuzima njegov sin James koji osniva tvrtku a za master blendera uzima Jeana Filliouxa gdje je od tada na toj poziciji samo član obitelji Fillioux. Sada je to Yann Filloux koji je sedma generacija obitelji. U originalnom imenu tvrtkr stoji 'Jas.' upravo po svojem osnivaču Jamesu. Sama obitelj pa onda i tvrtka, nije imala niti danas nema većih površina vinograda, već se oslanjaju na provjerene dobavljače od čijeg grođža se pravi 'voda života' eaux de vie, destilat koji je osnova budućeg cognaca, a koji se proizvodi tek pet mjeseci u godini. Zanimljiv je i proces odabira najbolje uspjelig eaux de vie, to obavlja grupa eksperata koja se okuplja na kušanju svaki dan u 11 ujutro te klasificira destilate na temelju svojih dojmova. Da bi se postalo ovlašetnim kušačem, potrebno je nekih deset godina. Kažu kako je toliko potrebno kako bi se u memoriji stvorila dovoljno velika baza mirisa iokusa skupljenih kušanjem kako bi se pravilno moglo ocijeniti svaki sljedeći destilat, odnosno usporediti s onim ranijima.

Sam Lelekas podijelio je svoje rano iskustvo s Hennessyjem gdje je još kao novinar kod njega vladao uobičajeni stereotip kako se cognac treba piti iz oble čaše zagrijan. - No, tog dana nije mi baš prijalo, bilo je doista vruće. Pa mi je konobar donio Hennessy VS s đumbirovim pivom i limetom. Rekao sam kako se to ne bi trebalo tako služiti, no on je inzistirao da probam. I tada sam shvatio koliko Hennessy može biti raznovrsno piće, objasnio je publici Lelekas nakon čega je takav jedan koktel i poslužen. Zaista je dobar, ali to je i bilo za očekivati nakon što smo probali ponuđene Hennessyje gdje je izbor okupljenih bio VSOP gdje je publika, čini se, pokazala nešto malo više ambicije što je Lelekasa zaintrigiralo. Ovakve radionice pokazuju zašto su veliki brendovi poput Hennessyja tako dobro stare. U ovoj se kompaniji cijelo vrijeme gaji pristup u kojem se stalno nastoji ulaziti u nove publike na različite načine, upravo poput koktela, ali i kroz živote poznatih umjetnika i sportaša koji onda iskustvo pijenja pretvaraju u dodatan doživljaj.