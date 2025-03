Rastu napetosti: Ova država EU na meti je Rusa, navodno su spremali državni udar, htjeli su primijeniti i ime zemlje

'TO NE SLUTI NA DOBRO'

Poznati analitičar o Trumpu: 'Govor mu je bio kao da je Tito, a neke od njegovih najava su zastrašujuće'

Na umješanost Sjedinjenih Država u rusko ukrajinski rat je kazao kako "Amerika vodi rat protiv Ukrajine do posljednjeg Rusa. "Do sada smo imali tezu da Amerikanci ratuju protiv Rusije do posljednjeg Ukrajinca, ali na ovakav način možemo zaključiti samo to da Amerika ratuje protiv Ukrajine do posljednjeg Rusa koristeći rusku pomoć" objašnjava Tadić.