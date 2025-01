FOTO U Hrvatskoj krenula pretprodaja najnovijeg Volkswagenova SUV aduta. Poznate i cijene

Volkswagen je krenuo s pretprodajom svog novog SUV modela. Upečatljivi Tayron na hrvatskom se tržištu nudi po cijeni od 39.999 eura, za izvedbu 1,5 eTSI DSG Life sa 150 konjskih snaga. Ta izvedba u serijskoj opremi, između ostalog, ima lakometalne naplatke "Bari" s gumama 215/65 R17, adaptivni tempomat, automatski trozonski klima uređaj Air Care Climatronic, parkirne senzore sprijeda i straga, 12,9“ infotainment sustav, LED glavna svjetla… Zanimljivo izgleda i model Tayron 1,5 eTSI DSG Life Plus koji košta 40.180 eura i koji od opreme nudi lakometalne naplatke "Venezia" s gumama 215/65 R17, adaptivni tempomat, automatski trozonski klima uređaj Air Care Climatronic, parkirne senzore sprijeda i straga, 12,9“ infotainment sustav, LED Plus glavna svjetla, Park Assist Pro, Keyless Access sa Safelock funkcijom, dodatno zatamnjena bočna stakla i stražnje staklo te metalik boju. Trenutno je najskuplji model u ponudi Tayron 1,5 TSI eHybrid DSG RLine Plus za kojeg je potrebno izdvojiti 55.398 eura.

Prvi bi kupci, bude li sve po planu, svoje automobile trebali dobiti u ožujku, kad se očekuje i službeni početak prodaje ovog noviteta. U gami pozicioniran iznad Tiguana, Tayron ostavlja snažan prvi dojam. Za to je, među ostalim, zaslužna prednja maska s integriranim LED svjetlima, koju prate aerodinamične linije karoserije. Novi Tayron dugačak je 477 centimetara i ima međuosovinski razmak od 279,1 cm između kotača od 20“. Kao rezultat toga, Tayron je drugo najveće SUV vozilo ove njemačke marke u Europi, pozicioniran između 453,9 cm dugog Tiguana i 490,2 cm dugog Touarega. Tayron je visok 166 cm, a bez retrovizora je širok 185,2 cm.

Uređenje interijera klasično je Volkswagenovo – na tragu tradicije, no uz modernizirane linije i najnaprednije tehnologije. Kut naslona drugog reda sjedala je namjestiv, može se pomicati uzdužno i može se preklopiti u omjeru 1/3 do 2/3. Putnici straga uživaju u prostoru za noge na razini luksuzne klase. Ako središnje sjedalo nije zauzeto, na raspolaganju im je i središnji naslon za ruke, iz kojega se mogu izvući dva držača za čaše. Taj se produžetak može zakretati ulijevo i udesno i ima spoj na prednjoj strani gdje se mogu fiksirati tablet računala i pametni telefoni. Ako je Tayron konfiguriran kao model sa sedam sjedala (nije dostupno u kombinaciji s plug-in hibridnom opcijom), drugi se red sjedala može preklopiti prema naprijed pomoću praktične funkcije ulaska kako bi se omogućio pristup trećem redu sjedala. Dva zasebna sjedala u trećem redu, valja znati, namijenjena su sitnijim putnicima. Kada se ne upotrebljavaju, dva sjedala u trećem redu mogu se preklopiti u ravnini s podnicom prtljažnika. Kad je riječ o eTSI I TDI verzijama s pet sjedala, Tayron u prtljažnik prima čak 885 litara (utovareno do visine naslona drugog reda sjedala). Ako se natovari do iza naslona prvog reda sjedala, kapacitet prtljažnika raste na 2090 litara. U samom prtljažniku serijski se nalaze kuke za vrećice i priključak od 12 V. Opcijski se oprema može proširiti uključivanjem priključka od 230 V i praktičnim sustavom mreža za upravljanje prtljagom.

Volkswagen Tayron dolazi s brojnim tehnološkim inovacijama. Digitalni kokpit s prilagodljivim zaslonom omogućuje brzi pregled svih ključnih informacija o vožnji. Središnji infotainment sustav pruža intuitivno sučelje s podrškom za Apple CarPlay i Android Auto, što znači da ste uvijek povezani. Napredni sustavi pomoći vozaču uključujući adaptivni tempomat koji automatski prilagođava brzinu u odnosu na promet, sustav automatskog kočenja u nuždi, Park Assist koji olakšava parkiranje, Side Assist i Lane Assist. S početkom pretprodaje Tayron je dostupan s ekonomičnim eTSI benzinskim motorom 1,5 eTSI sa 150 KS čija se snaga na pogonske kotače prenosi isključivo putem DSG mjenjača. Na raspolaganju je i snažni 2,0 litreni TDI motor sa 193 KS i 4M pogonom dok plug-in hibridni sklop spaja snagu i ekološku prihvatljivost (19,7 kWh kapacitet baterije) i nudi do 117 km dosega (prema WLTP-u) isključivo na struju. Krajem prvog kvartala na raspolaganju će biti i 2,0 TDI DSG sa 150 konja. Opcija 4Motion pogona na sva četiri kotača omogućuje sigurnu vožnju u svim vremenskim uvjetima. Na raspolaganju su brojne mogućnosti personalizacije, a na početku pretprodaje Tayron dolazi uz linije opreme Life, Life Plus, R-Line i R-Line Plus. Oprema Elegance u ponudu siže kasnije.