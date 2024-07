FOTO Poseban dizajnom, klasičan pogonom: francuski kompakt izaziva luksuzne marke. Ima li temelja za to?

Iz izloga najluksuznije francuske marke automobila u Hrvatskoj ovoga smo puta posegnuli za kompaktnim modelom DS4. Premium osjećajem ne odskače previše od svog većeg i (još) luksuznijeg brata DS7. Dizajnom plijeni pažnju gdje god da se pojavi, jer naprosto pršti naglašenim detaljima. Poput ručki koje se uvlače, što je prava rijetkost u ovom segmentu. Ili pamtljive kombinacije uskih svjetala i masivne prednje maske. Dizajneri su uspjeli izmiješati dinamiku i smirenost, eleganciju i napadnost – a da to sve zajedno izgleda prirodno. DS4 je originalan, atraktivan, a sve je nekako sklopljeno u skladnu, prije svega profinjenu cjelinu. Nekima je čak i predizajniran, nama nije. Za dizajn modelu DS4 dajemo čistu peticu! Praktičnost mu, s druge strane, nešto slabije sjeda, odnosno vozaču treba više vremena da se privikne na raspored i način funkcioniranja pojedinih komandi. Primjerice, neprirodan nam je smještaj prekidača za otvaranje prozora, visoko na vratima, previsoko, a i 10-inčni centralni zaslon mogao bi biti malo intuitivniji. Inače, s vizualnog aspekta, interijer se odlično nadovezuje na vanjštinu. Svakom detalju posvećena je posebna pozornost, očito je, a materijali i završna obrada na visokoj su razini. Sjedala izgledaju vrhunski, a na njima se dobro i osjećamo – dovoljno su široka i udobna. Prostora i sprijeda i straga ima uobičajeno za kompaktnu klasu, uz napomenu da se na stražnjim sjedalima visoke osobe osjećaju stisnuto. DS4 dugačak je 440 centimetara, u prtljažnik prima 430 litara.

U svim DS modelima hvalimo raskošnu opremu, no u ovom testnom automobilu to je bogatstvo još naglašenije. Previše je toga za nabrajanje no valja ipak spomenuti el. podesiva prednja sjedala s funkcijom masaže, panoramski stakleni krov, head-up zaslon kao dopuna manjoj instrumentnoj ploči (7 inča), odličan audio sustav…

Dizajneri su uspjeli izmiješati dinamiku i smirenost, eleganciju i napadnost – a da to sve zajedno izgleda prirodno Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U ovakvom ‘svemirskom’ autu očekujemo i neki podjednako futuristički pogon. No, ovdje je u kombinaciju ušao klasičan 4-cilindarski turbodizelski agregat, 1,5-litreni BlueHDI, uparen s 8-stupanjskim automatskim mjenjačem. Korektno, ali ne i revolucionarno. Već dobro poznati dizelaš sa 130 KS i 300 Nm radi uglađeno, mirno i štedljivo. U većini situacija dovoljno je snažan, no ponekad, kad zatreba kakav žustriji manevar, dobro bi došlo malo više snage – da potjera nešto tromiji automatik. Ubrzanje iz mirovanja do stotke traje 10,9 sekundi, maksimum mu je na čak 203 km/h. Jasno, da je motor snažniji, potrošnja bi se teško zadržala na prosječno izmjerenih 5,8 l/100 km (deklarirana potrošnja: 4,8 l/100 km). Uz dosta veliki spremnik goriva (52 l) isprobani DS4 između dva punjenja prijeđe više od 800 km. U vožnji, automobil nam odgovara. Tvrđi je od ostalih francuza, dakle, tvrđi od očekivanog, ali ta nam se utegnutost sviđa, posebno u kombinaciji s direktnim upravljačem. Isprobani automobil sa svom opremom stoji 48.604 eura, bez dodatne opreme cijena mu je 42.100 eura.