Novi Tiguan privlači prostranošću, high-tech opremom, odličnim blago-hibridnim turbobenzincem, ali i cijenom

Tiguan je već godinama najprodavaniji Volkswagenov model u Europi, a i u Hrvatskoj je blizu VW-ova B-SUV terceta Taigo, T-cross i T-Roc. Vremena se mijenjaju, Golfa više nema ni blizu vrha prema prodaji novih automobila, ali on je još uvijek kralj među rabljenima iz unosa.

Stoga se treća generacija Tiguana (prva je predstavljena 2008., druga 2016.), kompaktnog SUV modela VW-a, željno iščekivala. Na prvi test smo dobili početnu verziju s 1,5-litrenim eTSI motorom sa 150 KS (kod nas prigušeni sa 130 KS nije u ponudi), DSG automatskim mjenjačem (ručni se u Tiguanu više ne nudi) te već vrlo bogatim paketom opreme Life Plus, koja između ostalog uključuje i atraktivnu metalik boju. Jedan od aduta je i cijena od 35.648 eura, koja je vrlo konkurentna.

Već na prvi pogled novi Tiguan djeluje robusnije, a u unutrašnjosti prostranije iako su dimenzije ostale vrlo slične. Duži je za tri cm (454 cm), visok 164 cm (+ 3 mm), a širina (184 cm) i međuosovinski razmak (268 cm) su mu ostali istovjetni. Prtljažnik je veći za 37 litara i s ukupno 652 litre (podnica u dvije visine) vrlo izdašan za ovaj segment. Vrlo praktična je uzdužno pomična stražnja klupa čiji se naslon može pomicati pod kutem. Osjećaj na prednjim sjedalima, ali i na stražnjim je ugodan i prostran.

Tiguan sada ima mekše dizajnerske linije i bolju aerodinamiku (0,28 umjesto 0,33), uz trendovsku veliku svjetlosnu traku na stražnjem dijelu vozila.



Kabina već i u početnoj opremi djeluje moderno i suvremeno. Ispred vozača je prilagodljiva digitalna instrumentna ploča od 10,2" na kojoj se prikazuju sve bitne informacije, a u središnjem dijelu 12,9-inčni dodirni multimedijski ekran na kojem se prikazuje i slika sa stražnje parkirne kamere. High-tech dojam se ističe i ambijentalnim osvjetljenjem u 10 boja, koje osim sprijeda svijetli i na stražnjim vratima, dok je na središnjem grebenu okrugla tipka u boji kojom se upravlja jačinom zvuka audio sustava sa 8 zvučnika, ali i biraju modovi vožnje – Eco, Comfort , Sport i Individual – kojim možete prilagoditi odziv motora i tvrdoću upravljača. Na središnjeg grebenu je još samo tipka parkirne kočnice i tipka za paljenje automobila, dok je ručica automatskog mjenjača prebačena desno iza upravljača. Materijali su kvalitetni, na svim bitnim mjestima su obloge od umjetne kože, kojom su djelomično presvučena i sjedala. I završna obrada je vrlo solidna, kako smo navikli od VW-a.

Gotovo sve kontrole vrše se putem dodirnog zaslona, pa i one klima-uređaja, a dobra je vijest da novi softver radi fluidno i brzo. Zvučna izolacija je sjajna, pa se rad ionako rafiniranog 1,5-litrenog turbobenzinca koji dolazi uz blagu hibridnu tehnologiju jedva osjeti. Već dobro poznati i hvaljeni 4-cilindrični 1,5 TSI sa 150 KS i 250 Nm okretnog momenta dobio je pomoć starter generatora i male litij-ionske baterije, a i dalje dolazi s deaktivacijom dva cilindra kod usporavanja i krstarenja. Uz dodatak elektrifikacije (19 KS i 56 Nm) postao je još potentniji pa brzinu razvija glatko i bez ikakvog napora (9,7 s do stotke) za automobil mase 1600 kg uz maksimalnu brzinu od 207 km/h. Uparen je s brzim i glatkim 7-brzinskim DGS mjenjačem koji snagu prenosi na prednje kotače.

Dojam je da je vožnja u Tiguanu sada laganija i da je ponešto mekši od prethodnika, što je povećalo komfor, no uz multilink stražnji ovjes u sportskom modu rada i na zavojitoj cesti još uvijek djeluje stabilno i žustro.

Potrošnja kod turbobenzinaca ovisi o načinu vožnje, pa na otvorenoj cesti može biti vrlo štedljiv, ispod šest litara, a u gradu se penje i iznad 9 l/100 km. Prosjek je, stoga, realno oko 7,5 l/100 km.



Tiguan dolazi uz niz standardnih aktivnih sigurnosnih sustava poput kočenja u nuždi uz prepoznavanje pješaka, pomoći pri promjeni vozne trake, upozorenja na vozila u mrtvom kutu, automatsko održavanje razmaka, pomoć pri kretanju uzbrdo...

U serijskoj opremi Life Plus dolazi između ostalog i LED glavna svjetla, keyless, automatska 3-zonska klima, prednji i stražnji senzori i kamera, 17-inčni alu naplaci.

Kod nas dosad popularniji 2,0 TDI dizelaš, koji je štedljiviji, je skuplji 4200 eura, a isplati li vam se tolika doplata zavisi koliku kilometražu godišnje prelazite.